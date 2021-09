Rehlinger Anlage schießt sich ins Rampenlicht

Die Veranstalter sehen in den deutschen Meisterschaften einen großen Erfolg

Die Fußballgolfanlage in Rehling, die unter den Orten Au und Scherneck angesiedelt ist, befindet sich auf einem guten Weg, nicht allein Freizeitsportler aus unserer Region anzusprechen. Bei der deutschen Meisterschaft, die am vergangenen Wochenende am Lechrain und ebenso in Zorneding bei Vaterstetten im Osten von München ausgetragen wurde, hat sie Imagepflege betrieben – nicht allein bei den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Mit Julia Huber verteilte die zweite Vorsitzende im Bayerischen Fußballgolfverein reichlich Lob an die Veranstalter und an die Anlage.

„Es war dort immer schön“, versicherte die Funktionärin, die eigenen Angaben zufolge schon 30 oder 40 Mal dort zu Gast war und in Ruhpolding lebt. Da ihre Mutter in Gersthofen lebt, hat sie zu Rehling auch einen familiären Bezug. Doch was genau gefällt ihr an der Soccergolf-Anlage dort? „Der Platz ist ganz toll, immer top gepflegt.“

Ihrer Aussage zufolge werden sich unterhalb von Schloss Scherneck jedes Jahr zweimal ausgesprochen ambitionierte Vertreterinnen und Vertreter dieser Trendsportart treffen, um ihr Können zu messen. So findet am 16. Oktober ein bayerisches Turnier statt, außerdem ist jährlich auch ein Turnier auf Bundesebene vorgesehen. Da ist es für die Organisatoren hierzulande von großem Vorteil, dass ihre Bahnen lizenziert sind, was längst nicht bei allen Anlagen dieser Art der Fall ist. Derzeit gibt es bundesweit elf Standorte, auf denen man sein Geschick im Umgang mit dem Ball draußen in der freien Natur unter Beweis stellen kann. Allein in Rehling ist der Parcours mit Rollrasen belegt. Und damit bei den Fußballgolfern keine Langeweile aufkommt, sind Corinna Bauer und ihr Mann Toni bestrebt, bei den Hindernissen neue Ideen zu verwirklichen.

Sollte man in Rehling am Ablauf des Turniers etwas ändern, gibt es irgendeinen Ansatzpunkt für Kritik? Huber schüttelt energisch den Kopf und betont: „Auf gar keinen Fall!“ Auch die Reaktionen aus dem Teilnehmerfeld sprächen für sich. „Es waren alle sehr zufrieden“, erklärt die Verbandsfunktionärin. Schon eine Woche vor dem Auftakt lagen deutlich über 100 Anmeldungen vor.

Bei der Vereinsmeisterschaft standen sich sieben Teams mit je sieben Spielern in den Kategorien Einzel-Zählspiel und Matchplay sowie Doppel-Zählspiel und Matchplay gegenüber. Hier setzte sich der Bayerische Fußballgolfverein vor dem FGC Rhein-Neckar und dem FGC Ortenau durch.

Im Damen-Doppel war in Zorneding die Kombination Becker/Beiser (Dirmstein/Ortenau) siegreich. Platz zwei ging an das Duo Dörrsam/Gaultier (Pfalz/Bayern), gefolgt vom bayerischen Paar Weidenegger/Zuhr. Michael Wickenheißer/Philipp Kunkel aus Rhein-Neckar sicherten sich den Titel im Herren-Doppel knapp vor Becker/Würtscher aus Dirmstein. Im Stechen um Platz drei war das bayerische Doppel Huber/von Bötticher erfolgreich.

Im Dameneinzel landete am Ende die amtierende Weltmeisterin Laura Rolli aus Karlsruhe vor Stephanie Beiser aus der Ortenau; dieses Duell wurde erst auf der letzten Bahn entschieden. Andrea Weidenegger (Bayern), die als Vize-Weltmeisterin in Mühldorf zu Hause ist und aktuell die Rangliste im Freistaat anführt, kam nach einem starken zweiten Tag auf den dritten Rang.

Spannend ging es auch bei den Herren zu. Michael Wickenheißer machte hier das Rennen. Sein Doppelpartner Philipp Kunkel sicherte sich mit einer überragenden vierten Runde den zweiten Platz. Und Stefan Taubenberger aus Täfertingen wurde auf seiner Hausbahn Dritter. Er darf sich auch deutscher Meister bei den Junioren nennen.