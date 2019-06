vor 18 Min.

Souveräner Einzug in die Bayernliga

Die A- und C-Junioren des TSV Friedberg sind in der kommenden Spielzeit in Bayerns höchster Liga vertreten. Die C-Jugend feiert dabei in der eigenen Halle zwei Kantersiege.

Von Domenico Giannino

Die männliche A-Jugend und die männliche C-Jugend der Handballer des TSV Friedberg haben es in den entscheidenden Qualifikationsrunden geschafft: Sie spielen in der kommenden Saison beide in der Bayernliga. Die A-Jugend setzte sich beim Turnier in Königsbrunn als Sieger durch, die C-Jugend triumphierte mit zwei überlegenen Siegen in eigener Halle.

Die Spiele der A-Jugend

TSV - Königsbrunn 12:10 Im ersten Spiel gegen den Gastgeber zeigten die Friedberger noch Nerven. Nach einer katastrophalen ersten Hälfte, in der sie nur zwei Tore schafften, lagen sie bereits deutlich zurück. Nach der Pause besann der TSV sich aber auf die eigenen Stärken. Die Abwehr stand viel kompakter und vorne lief es wieder wie gewohnt. Innerhalb weniger Minuten verwandelte man den deutlichen Rückstand in eine Führung, die man bis zum Abpfiff auch nicht mehr aus den Händen gab. 12:10 hieß es am Ende.

TSV- TSV Herrsching 14:14 Im zweiten Spiel gegen Herrsching waren die Friedberger von Beginn an hellwach. Erfreulich waren auch die gute Chancenverwertung und die erneut starke Defensive. Herrsching warf nur acht Feldtore, hielt sich aber durch verwandelte Strafwürfe im Spiel. Am Ende verhalf eine Zeitstrafe gegen Friedberg Herrsching zum Ausgleich.

TSV - SG Kempten 34:4 Gleich zu Beginn des Spieles sah der Torwart der SG Kempten-Kottern die Rote Karte. Die SG musste jetzt den einzigen Auswechselspieler ins Tor stellen. Die Hinausstellung ihres einzigen gelernten Keepers brach die Moral der Allgäuer und das Spiel wurde sehr einseitig. Friedberg gewann mit 34:4.

TSV - Regensburg 16:10 Vor dem letzten Spiel fehlte nur noch ein Zähler für die Bayernliga-Qualifikation. Trainerin Sandy Mair hatte ihre Jungs hervorragend auf das Spiel eingestellt. Eine flexibel agierende Abwehr und ein variabler Angriff waren die Grundlagen für den letztlich sicheren 16:10-Erfolg. Damit hatten die Friedberger das Ticket für die Bayernliga gelöst.

Da Friedberg und Herrsching am Ende des Turniers punktgleich waren, schreiben die Regularien noch ein Siebenmeterwerfen um den Turniersieg vor: Diesen letztlich bedeutungslosen Shoot-Out konnte Friedberg ebenfalls für sich entscheiden.

TSV Friedberg Seidler Karl (Tor), Porterfield (10), Cada (8), Link (7), Asmussen (6), Häusler, Geisreither (6), Müller (6), Hartl (5), Lugauer (5), Salopek (4), Graf (3), Hrgic (15)

Die Spiele der C-Jugend

Beinahe hätte es für die C-Jugend bereits in der ersten Runde zur direkten Qualifikation gereicht. Die Entscheidung fiel im ersten Turnier erst im Siebenmeterwerfen gegen die Herzogstädter, die darum zur zweiten Runde in der eigenen Halle gegen Schleißheim und Vaterstetten ran mussten.

TSV - Schleißheim 31:19 Das erste Spiel gegen den TSV Schleißheim entschieden die Friedberger mit einem fulminanten Start mit hoch konzentrierter und kompromissloser Abwehrarbeit und herrlichen Spielzügen im Angriff schon in den ersten zwölf Spielminuten. Zu dieser Zeit führten sie bereits mit 13:2 gegen völlig überforderte Gäste. Auch im weiteren Verlauf des Spieles zeigten die Herzogstädter, warum sie wieder in der höchsten bayerischen Liga antreten werden. Sie kombinierten sicher und schnell und setzten sich letztlich mit 31:19 klar durch.

TSV - Vaterstetten 38:20 Auch gegen den TSV Vaterstetten bot sich das gleiche Bild. Konzentrierte Friedberger ließen in der Abwehr nahezu keinen erfolgversprechenden Abschluss des Gegners zu und überzeugten in der Offensive sowohl durch großartige Einzelleistungen als auch durch sehenswerte Spielzüge. Im Angriff setzten sich Hugo Häusler, Jakob Kappler und Kilian Weigl regelmäßig in Szene. Unterstützt von allen Mitspielern, insbesondere Calin Stancu, dominierte Friedberg auch diese Partie. Letztlich stand ein ungefährdeter 38:20-Sieg zu Buche.

Es war erkennbar, dass die Arbeit des Trainerduos Christoph Knittl und Ralph Neumeier eine perfekt eingestellte und hervorragend aufeinander abgestimmte Mannschaft geschaffen hatte. Das Team wird auch in der Bayernliga ein schwer zu schlagender Gegner sein.

Friedberg Schmidt, Gehrke, Gut (Tor); Heitz, Bernert, Dehm (7), P. Mannl (1/1), Kappler (8), Häusler (7), Neumeier (3), Einertshofer (1), Stancu (9), D. Mannl (7), Weigl (26/3).

