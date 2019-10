21:30 Uhr

Spannung bis zum letzten Schuss der Stadtmeisterschaft

Auf einem großen Bildschirm konnten die Zuschauer im Schützenheim in Ottmaring die teilweise dramatisch verlaufenden Finalschießen verfolgen.

Bei den Stadtmeisterschaften erleben die Zuschauer teilweise sehr packende Finalwettbewerbe. Lea Spicker und Anton Oswald siegen mit dem Luftgewehr.

Von Gerhard Wintermayr

Am Donnerstag, dem Tag der Deutschen Einheit, haben die Sportschützen der Friedberger Schützenvereine in Ottmaring ihre Stadtmeister ermittelt. Nach packenden Wettkämpfen standen die Sieger teilweise erst nach dem letzten Schuss fest.

Insgesamt 163 Schützen gingen in den letzten beiden Wochen an den Stand der Schützengilde Ottmaring-Rederzhausen-Hügelshart und ermittelten in 37 Klassen ihre Klassensieger. Geschossen wurde mit Luftgewehr und Luftpistole, freistehend oder aufgelegt. Die jeweils besten zehn Schützen ermittelten im Finalschießen die Stadtmeister.

Tolle Ausscheidungswettbewerbe

Dabei wurden zunächst zwei Serien mit je fünf Schuss geschossen. Anschließend wurden in einem Aussscheidungswettbewerb weiter gemacht: nach jeweils zwei Einzelschüssen schied der letztplatzierte Schütze aus – und das ging so lange, bis der Sieger feststand.

Im ersten Wettbewerb (Luftgewehr Auflage) konnte sich Andreas Beutlrock (Freischütz Haberskirch-Unterzell) bereits nach den ersten beiden Finalserien einen Vorsprung erarbeiten, den er anschließend weiter ausbaute. Mit insgesamt 293,0 Ringen siegte er schließlich vor Peter Wintermayr (Heimatschützen Stätzling) mit 288,5 Ringen. Dritter wurde Peter Elbl (Schützenkranz Wulfertshausen).

Souveräner Sieg

Ähnlich souverän setzte sich Simon Zeidler im Finale der Luftpistolschützen durch. Mit insgesamt 266,0 Ringen siegte er klar vor Michael Krammer (beide SG Ottmaring) mit 254,9 Ringe. Dritter wurde hier Robert Oswald (SG Bachern).

Hochspannung mit dem Luftgewehr

Die Finalschießen der Luftgewehrschützinnen und Schützen entwickelten sich schließlich zu Wettbewerben, die an Spannung kaum zu überbieten waren. Während der finalen Schüsse wechselte hier mehrfach die Führung. Bei den Damen waren zeitweise vier Schützinnen nahezu gleichauf. Mit dem letztlich besten Finale setzte sich Lena Spicker (SG Ottmaring) mit 281,0 Ringen knapp vor Lena Beutelrock (280,4 Ringe) und Nicole Lindermayr (Freischütz Haberskirch) durch.

Bei den Herren standen Anton Oswald (SG Bachern) und Andreas Schuss (SG Ottmaring) als die letzten beiden Finalschützen am Stand. Kurz zuvor war Julian Baur (SG Bachern) ausgeschieden und wurde damit Dritter. Vor dem letzten Schuss trennten die Finalisten lediglich 0,5 Ringe.

Unter rhythmischem Einklatschen der Zuschauer erwies sich Anton Oswald mit einer finalen 10,2 als der Nervenstärkere und siegte mit 276,4 Ringen. Andreas Schuss erreichte 274,3 Ringe und wurde damit Vizemeister.

Am Sonntag, 6. Oktober, findet nun ab 18.30 Uhr die Preisverleihung im Ottmaringer Schützenheim statt.

Neben der Ehrung der Klassensieger und der Stadtmeister in den Einzel- und Mannschaftswettbewerben wird dann auch der neue Stadtschützenkönig bekannt gegeben.

Die veranstaltenden Vereine Waldhorn Derching und Eisbachtaler Rinnenthal laden alle teilnehmenden Schützen ein.

