vor 57 Min.

Spitzenplätze für Friedberg beim Regio-Cup

Turnerinnen des TSV Friedberg stehen dreimal auf dem Podest. Damit ist auch die Qualifikation zum Deutschland-Cup unter Dach und Fach.

Von Werner Miller

Mit einer tollen Leistung warteten die Friedberger Gymnastinnen beim Regio-Cup in Hof auf. Dreimal standen die TSV-Turnerinnen auf dem Podest, einmal sogar auf dem obersten Siegertreppchen. Die Qualifikation zum Deutschland-Cup in Biberach haben sie damit in der Tasche.

Es war ein super Auftritt ihrer Gymnastinnen, einer, wie er Trainerin Sylvia Ranf vorschwebt. Vier ihrer Besten erfüllten beim Regio-Cup Süd voll ihre Erwartungen und enttäuschten sie nicht. Die erbrachten Spitzenergebnisse bei diesem Wettbewerb sprechen einfach einfach für sich.

Simone Isopp turnt sich an die Spitze

Die sehr erfahrene Simone Isopp drehte in der K10 (18 Jahre und älter) nach einem zweiten und einem dritten Platz in den vergangenen Jahre in Hof diesmal voll auf. Und sie gewann in diesem Jahr sensationell den Regio-Cup. Auffallend war, mit welch eleganter Ausstrahlung sie ihre Übungen vorbrachte und diese mit den sicher geführten Handgeräten Band, Keule und Reifen untermalte. Dabei ließ sie neun Konkurrentinnen knapp hinter sich.

Auch Nicole Eberlein fand in der K8 (11 bis 14 Jahre) den entsprechenden Schub, der sie mit zwei blendend vorgetragenen Übungen mit den Handgeräten Keule und Reifen ebenso sensationell auf einen zweiten Platz unter 20 Teilnehmerinnen hievte.

Gelungene Premiere für zwei Mädchen

Auch Elena Enderle zog nach und ließ mit Keule und Reifen nichts anbrennen. Sie turnte sich in der K9 (15 bis 17 Jahre) auf einen bemerkenswerten dritten Platz. Mit ihr standen am Ende drei Friedbergerinnen auf dem Siegertreppchen. Melanie Prechtl erreichte in der K9 noch einen elften Platz.

Mit diesen Top-Ergebnissen sind Simone Isopp, Nicole Eberlein und Elena Enderle für den Deutschland- Cup qualifiziert. Dieser Wettbewerb findet am Samstag, 22. Juni, in Biberach an der Riß statt. Für Nicole Eberlein und Elena Endere ist der Erfolg umso bemerkenswerter, da sie beide bei ihrem ersten Regio-Cup auch gleich die Qualifikation zur „Deutschen“ geschafft haben. Hochmotiviert bereitet sich dieses Trio nun in den nächsten Wochen auf eine mögliche Krönung ihrer bisherigen sportlichen Karriere vor.

