vor 27 Min.

Spitzenreiter kommt nach Ottmaring

Aresing prüft den SVO. Derby beim SV Wulfertshausen

Von Reinhold Rummel

„Neue Besen kehren gut.“ Das Sprichwort lässt sich auch auf Fußball Trainer übertragen – siehe BC Aresing. Die Schrobenhauser Vorstädter angelten sich im Sommer mit den bayern- und landesligeerprobten David Ibraimovic (u.a. TSV Rain, FC Gerolfing) und Pavel Klauser (u.a. VfB Eichstädt) zwei torgefährliche Übungsleiter, die zuletzt beim Türk SV Ingolstadt das Sagen hatten.

In der vergangenen Saison kämpften die Aresinger noch um den Klassenerhalt, nun steht man nach drei Siegen (7:2 gegen Gundelsdorf, 3:0 gegen Inchenhofen, 5:0 gegen Wulfertshausen) auf Platz eins und gibt als Spitzenreiter am Sonntag um 15 Uhr beim SV Ottmaring seine Visitenkarte ab.

Die Friedberger siedelten im Sommer aus der Augsburger Kreisklasse in die Aichacher Liga um. „Da sind wir heilfroh, auch wenn die Ergebnisse bisher nicht passen“ so Spielertrainer Benjamin Lechner. Die Sportanlagen im Aichacher Umland seien einfach fantastisch, meinte er.

Gegen Stotzard holte man zuletzt den ersten Punkt, restlos zufrieden war Lechner aber nicht. „Das hatte wenig mit Fußball zu tun und wir werden uns noch gewaltig steigern müssen“, erklärte der 38-Jährige zwar mit dem ersten Punkt nicht. Lechner sieht sein Team gegen Aresing in der klaren Außenseiterposition. „Wir werden uns dagegen wehren und dann schauen, zu was es reichen wird“, verspricht er eine kämpferische Auseinandersetzung. Trainer Lechner hofft dabei auch auf Neuzugang Christopher Fischer, der zuletzt schmerzlich vermisst wurde.

Eitel Sonnenschein herrscht dagegen beim zweiten Umsiedler, dem FC Stätzling II. Mit ebenfalls drei Siegen hat die Christian-Jauernig-Elf einen optimalen Start erwischt. Nun gilt es beim Gastspiel in Tandern den Trend zu bestätigen. Spielbeginn ist am Sonntag um 15 Uhr.

Der SV Ried, der zuletzt zu Hause dem FC Gundelsdorf mit 0:3 unterlag, muss diesmal beim TSV Inchenhofen antreten. Die Inchenhofer trotzten Bachern beim 3:3 einen Punkt ab. (Sonntag, 15 Uhr).

Erst um 17 Uhr wird am Sonntag das Derby zwischen dem SV Wulfertshausen und den Sport-Freunden Bachern angepfiffen. Der SVW, zuletzt mit 0:5 in Aresing arg gerupft, wird diesmal wieder von Trainer Bastian Schaller gecoacht, der zuletzt im Urlaub weilte, aber am Samstag zurückkehrt. Der Aufsteiger aus Bachern, der laut Spielertrainer Michael Guggumos nur von Spiel zu Spiel schaut, hat sich dennoch einiges vorgenommen.

Themen Folgen