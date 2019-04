10:00 Uhr

Spitzenspiel für Friedberg in Alsmoos

Einer gegen viele: So war es am vergangenen Wochenende beim Spiel des TSV Friedberg (schwarz-weiß) gegen Langenmosen. In Alsmoos wollen sich Fränky Rajc und seine Kollegen für die schwache Vorstellung rehabilitieren.

Der TSV Friedberg könnte das Tor zur Meisterschaft weit aufstoßen. Rinnenthal steht vor dem schweren Gang zur Elf der Stunde.

Von Otmar Selder

Die Meisterschaftsentscheidung geht am Wochenende in eine vielleicht schon mehr als vorentscheidende Phase. Tabellenführer TSV Friedberg (46 Punkte) spielt beim Verfolger SSV Alsmoos/Petersdorf (38) und könnte theoretisch bei einem Sieg bereits Meister werden – wenn der andere Verfolger SC Griesbeckerzell (39) daheim gegen SV Feldheim leer ausgehen sollte. Patzen die Friedberger aber erneut, dann wird es in den letzten drei Spieltagen nochmals ganz hoch hergehen. Denn dann kommt am nächsten Wochenende der SC Griesbeckerzell zum Top-Duell nach Friedberg. Und der BC Rinnenthal (37) ist bei einem Erfolg in Langenmosen auch wieder im Rennen um die Aufstiegsplätze.

Der liebe Gott hat geholfen!

Alsmoos - TSV Friedberg „Der liebe Gott hat uns geholfen, dass wir bei der katastrophalen Bilanz nach der Winterpause (fünf Punkte in fünf Spielen) nicht schon weg vom Fenster sind“, sagte TSV-Trainer Ali Dabestani in einer „deutlichen Aussprache“ mit den Spielern nach der emotionslosen 0:1-Niederlage gegen Langenmosen. Jetzt in Petersdorf sind diese in puncto Engagement und Kampfgeist gefordert. Die Platzherren sind genauso schwach aus der Winterpause gekommen und konnten die Chance nicht nutzen. Für Sonntag fehlt ihnen noch ihr rotgesperrter Torjäger Stefan Simonovic (25 Treffer) und der motivierte Spielertrainer Frank Mazur muss wegen Personalsorgen, wie er sagt, selbst aushelfen. Der Tabellenführer TSV 1862 kreuzt dagegen mit der gleichen Mannschaft wie zuletzt auf, sofern Bujar Bytyqi seine Grippe überwunden hat. Und bei einem Dreier wäre ihm der Aufstieg in die Bezirksliga kaum mehr zu nehmen. (Sonntag 15 Uhr).

Langenmosen – BC Rinnenthal Das wird ein harter Brocken für die Rinnenthaler. Denn Langenmosen ist nach der Winterpause zusammen mit dem BC Aichach die bisher erfolgreichste Mannschaft – beide sammelten 13 Punkte in fünf Spielen ein. Die baumlangen Akteure der DJK haben zuletzt in Friedberg den Tabellenführer mit 1:0 nicht unverdient entzaubert. BCR-Coach Markus Rolle („Was zur Zeit passiert, ist vogelwild“) weiß um deren Qualitäten und hat seine Truppe darauf eingestellt. Im „Moos“ haben die Rinnenthaler in der Vergangenheit nie gut ausgesehen. In der Vorrunde siegten die BCRler allerdings zu Hause durch Tore von Franz Losert und seinem Nachfolger als Co-Trainer, Marco Surauer (2), mit 3:1. (Sonntag 15 Uhr).

Die weiteren Spiele Gerolsbach – Firnhaberau (Samstag, 15.30 Uhr); Burgheim – Rehling; Griesbeckerzell – SV Feldheim; Pöttmes – Münster; Aichach – Lechhausen (alle Sonntag, 15 Uhr).

Themen Folgen