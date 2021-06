Die Weltmeisterschaft vor Augen

Die Merchingerin Lilly Maresch und Jana Semenchenko (TSV Friedberg) sind mit einem Jahr Verspätung bei der WM dabei. Nicht allein Corona macht dem Duo zu schaffen

Flickflacks, Überschläge und zum Abschluss ein Salto – auch längere Handstände, sowie ein Spagat und weitere Verrenkungen gehören selbstverständlich dazu. Was für den neutralen Beobachter bereits nach Leistungssport aussieht, ist für die Sportakrobatinnen Lilly Maresch (SAV Augsburg) und Jana Semenchenko ( TSV Friedberg) nur das Aufwärmprogramm. Beim Wettkampf sieht das nochmals anders aus. Dann balanciert die Augsburgerin Jana Semenchenko als sogenannte Unterfrau ihre Partnerin Lilly Maresch ( Merching), die oben posiert. Das Duo nimmt kommende Woche an den Weltmeisterschaften in Genf teil. Warum sich die beiden neu erfinden mussten und wie hart der Trainingsalltag aussieht.

Bevor die Füße nicht mit Kinesiotape prepariert sind, geht es für Jana Semenchenko nicht auf die Matte. Die 15-jährige Realschülerin hat seit ein paar Wochen Schmerzen in den Füßen. Unglücklich war sie im Training umgeknickt. Auch Partnerin Lilly Maresch ist nicht topfit. Der Fuß der Zwölfjährigen, die auf das Meringer Gymnasium geht, ist ebenfalls bandagiert, hinzu kommt eine Verletzung an der Hand. Für Trainerin Sandra Maresch ist das kein Problem: „Natürlich würden wir gerne noch etwas intensiver trainieren, aber das geht leider nicht“, so die Merchingerin, die gelassen bleibt: „Die beiden sind im Wettkampf sowieso immer zur Stelle und deutlich konzentrierter als im Training.“ Ohnehin ist die Belastung in den Monaten vor der WM groß. Sechsmal geht es pro Woche auf die Matte. Bis zu vier Stunden werden die einzelnen Elemente geübt. Nicht einfach für die Jugendlichen, Schule und Sport unter einen Hut zu bringen. „Ich mache meistens auf der Fahrt zum Training Hausaufgaben“, gibt Lilly Maresch zu. Noch schwieriger ist die Situation für Jana Semenchenko, die nach der WM ihre Abschlussprüfungen hat. „Es gibt Tage, an denen ich müde bin. Aber ich kriege das hin. Meistens lerne ich abends nach dem Training noch oder mache Hausaufgaben.“

Vor der Corona-Zwangspause war das Pensum etwas geringer, wie Sandra Maresch erklärt: „Lilly hatte einen Wachstumsschub und ist während der Pause um mehr als zehn Zentimeter gewachsen. Wir mussten alles neu justieren und mehr machen, um das wieder aufzuholen.“ Im ersten Lockdown war vier Monate Einzeltraining angesagt. „Ich konnte leider fast gar nichts machen. In einer Wohnung ist das nicht möglich“, erzählt Jana Semenchenko. Partnerin Lilly Maresch hielt sich im heimischen Garten fit. „Es war komisch, Jana nach so langer Zeit wiederzusehen. Normalerweise sehe ich sie öfter als meinen Vater und dann monatelang gar nicht. Wir haben im ersten Training mehr geredet als geübt.“

Als Mitglieder des Bundeskaders stehen die beiden seit fast einem Jahr wieder durchgehend gemeinsam auf der Matte. Die WM hätte eigentlich schon im Vorjahr stattfinden sollen, wurde aufgrund der Pandemie aber verschoben – mit Folgen. Denn Lilly Maresch und Jana Semenchenko mussten sich erneut qualifizieren. „Das war ein Schock, weil unsere Situation zu dem Zeitpunkt sehr schwierig war. Umso glücklicher sind wir, dass es wieder mit der Qualifikation geklappt hat“, so Sandra Maresch, die das Duo als Betreuerin nach Genf begleiten wird – Ziel ist das Finale der besten acht Formationen.

Auch nach der WM gibt es kaum Pausen für die Sportakrobatinnen, denn im Juli steht bereits die Europameisterschaft an. Im Herbst geht es weiter mit den deutschen Mannschaftsmeisterschaften, ehe die bayerischen Titelkämpfe vor heimischen Publikum den Abschluss der Saison bilden. Angefangen mit der Sportakrobatik haben beiden im Alter von fünf Jahren. Seit 2016 bilden Lilly Maresch und Jana Semenchenko ein erfolgreiches Duo. Sie wissen sogar noch genau den Tag, an dem alles begann – der 6. März. An dem Tag hat Lilly Geburtstag. „Wir hatten vorher ein Probetraining zusammen und es hat sofort gut geklappt“, erinnert sich Jana Semenchenko.

Nach mehr als fünf Jahren werden sich der Wege 2022 trennen. Lilly Maresch wird aufgrund ihrer Größe wohl in die Rolle der Unterfrau wechseln. Ob es bei Jana Semenchenko mit der aktiven Karriere weitergeht, steht noch nicht fest. „Ich kann mir auch vorstellen, als Trainerin zu arbeiten.“