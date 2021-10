Sportakrobatinnen verabschieden sich mit Überraschungserfolg bei der EM

Plus Die Merchingerin Lilly Maresch und Jana Semenchenko (TSV Friedberg) beenden ihre Startgemeinschaft bei der Europameisterschaft in Italien. Wie sie das Kampfgericht überzeugen.

Für die Merchingerin Lilly Maresch (SAV Augsburg-Hochzoll) und Jana Semenchenko ( TSV Friedberg) war es die letzte gemeinsame Reise. Die beiden Sportakrobatinnen haben Deutschland als Teil der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im italienischen Pesaro vertreten. Nach fünfeinhalb Jahren beendeten die beiden damit ihre Startgemeinschaft.