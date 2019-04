vor 59 Min.

Sportakrobatinnen erhalten auch aus der Ukraine Stimmen

Die beiden Sportakrobatinnen Jana Semenchenko und Lilly Maresch freuen sich über internationale Unterstützung. Die Nachricht von ihrem Abstimmungssieg kommt per WhatsApp.

Von Peter Kleist

Die Nachricht kam auf dem Smartphone: Per WhatsApp erhielten die jungen Sportakrobatinnen Jana Semenchenko, 13, und Lilly Maresch, 10, den Zeitungsbericht aus der Friedberger Allgemeinen vom vergangenen Samstag zugeschickt, indem über ihren Sieg bei der Wahl zum Sportler des Monats März berichtet wurde. Und die Freude bei den beiden Sportlerinnen, die sich beim Acro-Cup in Albershausen schon auf dem nächsten internationalen Wettbewerb tummelten, war verständlicherweise groß.

„Das ist ein schönes Gefühl, dass so viele für uns abgestimmt haben und es ist schon eine große Ehre, bei dieser Wahl zu gewinnen“, meinte die 13 Jahre alte Jana Semenchenko vom TSV Friedberg. Und auch ihre zehnjährige Partnerin Lilly Maresch vom SAV Augsburg sagte kurz und knapp: „Ich freue mich riesig.“

Auch die Mutter ist erfreut

Die Freude war auch Lillys Mutter Sandra, die auch die Trainerin des erfolgreichen Paares ist, deutlich anzumerken. „Wir hatten gehofft, dass es klappen könnte und wir sind froh, dass es so gekommen ist.“ Die Trainerin erklärte weiter, dass sie sich auch für die Familien freue, die vor allem bei den Telefon- und SMS-Stimmen eifrig mitgeholfen hatten.

Die beiden Sportakrobatinnen lagen letztlich in allen drei Abstimmungsbereichen – Internet, Telefon und SMS – vorne und landeten mit der maximalen Punktzahl von 45 auf dem ersten Platz. Neben den 1524 Klicks im Internet wurden 157 Anrufe und 74 SMS für die beiden gezählt. Der zweitplatzierte Friedberger Schwimmer Simon Stengl kam auf 1248 Klicks im Internet, 16 Anrufe und sechs SMS, die junge Friedberger Schützin Franziska Hrabowsky erhielt 25 Stimmen im Internet, 49 Anrufe und zwei SMS. Insgesamt wurden bei dieser Wahl 3101 Stimmen gezählt.

Viel Reklame in der Szene gemacht

Die beiden Sportakrobatinnen hatten in der Sportakrobatikszene viel Reklame für sich gemacht. „Wir haben alle Vereine in Bayern über WhatsApp angeschrieben und auch unsere internationalen Kontakte in die Ukraine und Weißrussland genutzt – und auch von da sind offensichtlich Stimmen gekommen. Die Sportakrobatikgemeinschaft scheint gut zu funktionieren“, erklärte eine gut gelaunte Trainerin Sandra Maresch. Vor Kurzem hatten sich die beiden Mädchen bei einem internationalen Turnier in Weißrussland die Goldmedaille erturnt. „Natürlich haben auch die Familie und die Freunde mitgeholfen“, so Jana Semenchenko.

Für die beiden Sportlerinnen könnte der Abstimmungssieg auch ein kleiner Motivationsschub für den Acro-Cup im baden-württembergischen Albershausen sein. Denn am ersten Tag landeten Jana Semenchenko und Lilly Maresch in ihrer Altersgruppe einmal auf Platz zwei und einmal auf Platz drei – und als frisch gebackene Sportlerinnen des Monats durften sie dann am Sonntag das Finale bestreiten.

