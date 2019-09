vor 19 Min.

Sportfreunde Friedberg gehen leer aus

Die Mannschaft verliert zu Hause gegen den SV Obergriesbach. Ottmaring II geht mit 0:10 unter.

Von Reinhold Rummel

Die Friedberger Ostler gingen im Spitzenspiel in der A-Klasse Ost gegen den Vizemeister SV Obergriesbach leer aus. 0:1 unterlag die Marzini-Elf. Der SV Ottmaring II kassierte beim Spitzenreiter DJK Gebenhofen eine 0:10-Klatsche. Ebenso verlor der TSV Mühlhausen hoch mit 1:6 beim TSV Sielenbach. Torlos endete das Derby zwischen den Reservisten der BC Rinnenthal und SV Wulfertshausen. 6:2 bezwang der SV Mering II den SC Eurasburg.

SF Friedberg – SV Obergriesbach 0:1 „Es hat an diesem Tag einfach nicht sein sollen für uns“, so Sportfreunde-Abteilungsleiter Oliver Seger nach der ersten Heimniederlage gegen den Vizemeister aus Obergriesbach. Trotz einer couragierten zweiten Halbzeit, Feldüberlegenheit und einem klaren Chancenplus verlor man gegen den SV Obergriesbach mit 0:1. In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams weitgehend und es gab Halbchancen „hüben wie drüben“. Mit der Einwechselung von Raboue und Ebermayer kam mehr Schwung in das Spiel der Ostler, die den SVO nun in die eigene Hälfte drückten. Allerdings ging man zu fahrlässig mit seinen Möglichkeiten um. Der Gast dagegen blieb eiskalt bei der sommerlichen Hitze. Bei einem Konter entwischte Fabian Ostermair der SF-Abwehr, scheiterte aber zum Glück an Torhüter Seger. Die darauffolgende Ecke verwandelte Manuel Weiß. „Da wurde aber unser Keeper im Fünfmeterraum klar gefoult“, verhallten die Reklamationen der Heimischen. Die große Chance zum Ausgleich hatte Michael Holzberger per Strafstoß. Jedoch zielte er über das Tor. Für den unrühmlichen Höhepunkt sorgte SVO-Stürmer Sascha Huber, der Rot nach einem üblen Nachtreten sah. (seol)

Tor 0:1 Weiß (62.) Rot Huber (SVO, 90.) – Zuschauer 130

DJK Gebenhofen – SV Ottmaring II 10:0 DJK-Pressesprecher Sigi Haas tat die hilflose zweite Garnitur des SV Ottmaring fast leid. „Die hatten überhaupt keine Chance. Respekt aber, dass sie die Partie ohne unfaire Mittel zu Ende spielten.“ Die Heimelf legte sich schon in den ersten Minuten den überforderten Gast zurecht. Philip Bachmeir (2), Raphael Pavle (2), Marcus Klein und Vincent Aumiller sorgten für das halbe Dutzend vor dem Seitenwechsel. „Dann haben wir einige Gänge zurückgeschaltet“, sah Haas trotzdem nach dem Wechsel eine torreiche Partie. Klein, Bachmeir, Pavle und Lindermeir machten den zweistelligen Heimerfolg perfekt.

Tore 1.0 Bachmeir (2.) 2:0 Klein (11.) 3:0, 4:0 Pavle (14., 31.) 5:0 Aumiller (33.) 6:0 Bachmeir (39.) 7:0 Klein (51.) 8:0 Bachmair (76.) 9:0 Pavle (79.) 10:0 Lindermeir (89.) –Zuschauer 80

TSV Sielenbach – TSV Mühlhausen 6:1 Ein halbes Dutzend schenkte die Heimelf den Gästen ein. Dabei hielt der Neuling eine Halbzeit stark dagegen und kam erst nach einem Doppelschlag der Platzherren kurz vor dem Seitenwechsel aus dem Tritt. Martin Lechner erzielte auf Zuspiel von Josef Baumgartner die Führung und Johannes Steiner drückte einen Abschlag von Keeper Dennis Schieck zur 2:0-Pausenführung über die Torlinie. Florian Haug ließ Mühlhausen dann kurzzeitig mit dem Anschlusstreffer hoffen, ehe im Gegenzug Christoph Ankner auf 3:1 stellte. Martin Lechner erhöhte nach einer Stunde auf 4:1. Spielertrainer Hans Iffarth traf auf Zuspiel von Josef Ankner zum 5:1 und Routinier Robert Haug machte den klaren Heimsieg perfekt. Den höheren Sieg vergab dann Ankner, der mit einem Foulelfmeter an Keeper Bader scheiterte (83.).

Tore1:0 Lechner (39.) 2:0 Steiner (42.) 2:1 Florian Haug (48.) 3:1 Ankner (49.) 4:1 Lechner (62.) 5:1 Iffarth (70.) 6:1 Robert Haug (86.) – Zuschauer 80

BC Rinnenthal II – SV Wulfertshausen II 0:0 Gut bedient war der Gast aus Wulfertshausen mit der torlosen Punkteteilung. Die Heimelf berannte zwar pausenlos das Gehäuse von Keeper Fabian Fünffinger, aber Stadlmaier, Bauer, Berger und Co scheiterten mit besten Möglichkeiten. Die Null stand nach neunzig Minuten deshalb auf beiden Seiten.

Zuschauer 60

SC Eurasburg – SV Mering II 2:6 Eine Halbzeit gelang es der Heimelf, die Partie offen zu gestalten. Den Führungstreffer von Adam Matuszak neutralisierte Andreas Maurer, aber dann war der Gast nicht mehr zu bremsen. Stefan Huber erzielte für die Meringer die erneute Führung zum 2:1-Pausenstand. Zwei schnelle Treffer nach dem Wechsel von Johann Stadler und ein Tor von Alexander Wenger ließen die Gäste auf 5:1 davonziehen. Florian Mirthes verkürzte für Eurasburg auf 2:5, ehe Florian Guggumos das halbe Dutzend zum 6:2-Endstand vollmachte.

Tore 0:1 Matuszsak (15.) 1:1 Maurer (25.) 1:2 Huber (30.) 1:3 Stadler (46.) 1:4 Stadler (50.) 1:5 Wenger (62.) 2:5 Mirthes (68.) 2:6 Guggumos (77.) – Zuschauer 40

