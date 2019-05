08:00 Uhr

Sportfreunde Friedberg gehen mit Schwung ins Derby

Marco Ender (links) und die Sportfreunde Friedberg treten nach ihrem Sieg gegen Bachern nun beim TSV Friedberg II an.

Nach dem Sieg gegen Bachern nun zum TSV II. Bachern empfängt das Schlusslicht. Auch in Ottmaring steigt ein interessantes Spiel.

Von Peter Kleist

In der A-Klasse Ost ist das Titelrennen durch die 2:3-Niederlage der Sport-Freunde Bachern bei den Sportfreunden Friedberg wieder enorm spannend geworden, zumal Bachern und die TSG Hochzoll nun punktgleich sind. Bachern, das es am Sonntag um 15 Uhr auf eigenem Platz mit dem Schlusslicht Lechhausen II zu tun bekommt, kann die Meisterschaft aus eigener Kraft nicht mehr erreichen, sondern ist auf einen Patzer der Hochzoller abgewiesen. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, und in dem hat die TSG Hochzoll die Nase vorn.

Es treffen sich gute alte Bekannte

Ein brisantes Stadtderby steht am Sonntag ab 13 Uhr beim TSV Friedberg an, wenn die zweite Garnitur des TSV den Lokalrivalen Sportfreunde empfängt. Und das Team um Kapitän Michael Holzberger, der ja lange Jahre auch das Trikot des TSV getragen hat, kommt nach den jüngsten Erfolgen mit breiter Brust zum Stadtrivalen – zumal es bei der Mannschaft von Trainer Markus Specht derzeit nicht läuft. Schon in der Hinrunde hatten die „Ostler“ mit 4:1 die Oberhand behalten.

Ein weiteres Derby steigt am Sonntag ab 13 Uhr beim SV Ottmaring II, der die zweite Mannschaft des Landesligisten SV Mering zu Gast hat. Die Ottmaringer sind momentan auch im Aufwind, zuletzt gab es einen viel beachteten 2:1-Sieg gegen Alba Augsburg.

Dagegen steht der SC Eurasburg am Sonntag ab 15 Uhr vor einer mehr als schweren Aufgabe: Es geht auf eigenem Platz gegen Spitzenreiter TSG Hochzoll, dem man schon in der Vorrunde mit 1:5 klar unterlegen war. Schon ein Remis wäre eine große Überraschung.

Spielfrei hat an diesem Wochenende der BC Rinnenthal II.

