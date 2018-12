Sportfreunde Friedberg scheiden unglücklich aus

vor 42 Min.

Das Team hat beim Sechs-Meter-Schießen im Halbfinale gegen den TJKV Augsburg das Nachsehen.

Von Christian Wenzel

Zwei der Vorrundenturniere der Hallenmeisterschaft richteten die Sportfreunde Friedberg in der Max-Kreitmayr-Halle aus.

Viel Hektik und Athletik waren beim Vorrundenturnier drei geboten. Am Ende setzten sich verdient die beiden spielerisch besten Mannschaften – die SpVgg Bärenkeller und des TSV Haunstetten – durch. Sie dürfen nun am Samstag, 29. Dezember, zur Finalrunde nach Dasing fahren. Während neben den beiden Finalisten auch noch der FC Haunstetten ansehnliche Spielzüge aufzuweisen hatte, versuchten andere Akteure ihre persönlichen Unzulänglichkeiten durch zum Teil unverhältnismäßig aggressives Auftreten gegen Gegenspieler und Schiedsrichter zu kaschieren. Negativer Höhepunkt war dabei sicher die berechtigte Rote Karte gegen einen Spieler vom FC Öz Akdeniz Augsburg.

Das Vorrundenturnier vier wurde ebenso von den Sportfreunden Friedberg ausgerichtet. Gegenüber sieben Augsburger Mannschaften stellten die Ostler, die mit Pöschl, David Huber, Langenwalter, Scholz, Stanic, Pupeter, Schnur, Raboue, Heim und Leinsinger antraten, hier auch das einzige Landkreisteam. Der sicherlich als Favorit gehandelte Türkspor Augsburg zeigte neben der besten Spielanlage auch die gewitztesten Einzelspieler, die durchaus mit dem einen oder anderen Kabinettstückchen zu glänzen wussten. Verdient daher auch das Erreichen der Finalrunde in Dasing, bei der auch der gut spielende TJKV Augsburg antreten wird. Das Team besiegte sowohl im Gruppenspiel als auch im letztlich unbedeutendem Endspiel Türkspor.

In der anderen Gruppe war die Spannung groß, den sowohl der FSV Inningen, als auch die Sportfreunde Friedberg und der BCA Oberhausen hatten nach den Gruppenspielen sechs Punkte auf ihrem Konto. Die von Christian Schlosser gecoachten Ostler zeigten beherzte Auftritte, wobei lediglich drei erzielte Treffer im gesamten Turnier der Beleg für die Abschlussprobleme des Teams waren. Etwas unglücklich ihr Ausscheiden aber dann per Sechs-Meter-Schießen im Halbfinale gegen den TJKV Augsburg. Ebenfalls im Halbfinale scheiterten die taktisch diszipliniert agierenden Spieler des FSV Inningen. Leider hatten auch in diesem Turnier einige Akteure ihre Nerven nicht im Griff. So waren die Schiedsrichter gezwungen einen Spieler vom FC Hellas Augsburg mit Rot und deren Trainer mit einer Gelb-roten Karte der Halle zu verweisen.

Beide Turniere lebten hauptsächlich vom körperbetonten, athletischen Spiel. Der Wunsch nach technischen Feinheiten und taktischen Finessen blieb weitgehend unerfüllt.

