Sportfreunde Friedberg starten mit klarem Heimsieg

Souveränes 5:1 gegen Sielenbach. Remis im Gemeinde-Derby. Mering II fertigt den BC Rinnenthal II ab.

Von Peter Kleist und Reinhold Rummel

Interessante Spiele standen am Wochenende in der A-Klasse Ost an. So gab es im Mühlhauser Gemeinde-Derby eine Punkteteilung, während der SV Mering II im anderen Derby den BC Rinnenthal klar beherrschte. Optimal sind die Friedberger Sportfreunde, die am ersten Spieltag spielfrei waren, in die Saison gestartet – sie bezwangen Sielenbach deutlich mit 5:1 Toren.

Mühlhausen – DJK Gebenhofen II 2:2 Unentschieden endete das Gemeinde-Derby in Mühlhausen. Wer ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Für den Führungstreffer der DJK zeichnete Spielertrainer Johannes Kiechl verantwortlich (13.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Tobias Haas aufseiten des Gastes das 2:0 (42.). Noch vor der Pause kam Mühlhausen zum Anschlusstreffer. Marco Tolj war vor 200 Zuschauern zur Stelle. Die Halbzeitansprache von Mühlhausens Trainer Philipp Pistauer zeigte Wirkung: Schon in der 49. Minute gelang Timo Schubach das 2:2. Die Partie wurde nun auch ein bisschen hektisch. Marco Wanner (DJK/52.) sowie die Mühlhauser Elias Stockinger (82.), Marco Tolj und Tim Burkhardt (jeweils 87.) durften mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen. Coach Philipp Pistauer zeigte sich dann nicht unzufrieden. „Wir haben den Rückstand wettgemacht und den Favoriten geärgert.“ Der Mühlhauser Trainer war dann aber auch selbstkritisch: „Wir haben uns bei den Gegentreffern einmal mehr nicht clever verhalten.“

Tore 0:1 Johannes Kiechl (13.), 0:2 Tobias Haas (42.), 1:2 Marco Tolj (45.), 2:2 Timo Schubach (49.) – Gelb-Rot Marco Wanner (DJK/52.), Elias Stockinger (TSV/82.), Tim Burkhardt (TSV/87.), Marco Tolj (TSV/87.) – Zuschauer 200

Rinnenthal bricht am Ende ein

Mering II - Rinnenthal II 5:0 Am Ende brach die Reserve des BC Rinnenthal bei der zweiten Garnitur des Landesligisten noch so richtig ein. Zur Halbzeit lagen die Meringer dank des verwandelten Elfmeters von Maximilian Kless (38.) mit 1:0 in Führung. Nach dem Wechsel stellte Oliver Knoll in der 53. Minute auf 2:0, ehe Kless nach 68 Minuten das 3:0 markierte. In der 75. Minute war wieder Knoll beim 4:0 zur Stelle. Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte Maximilian Kless mit einem der dritten Treffer in der 83. Minute. MSV-Trainer Agustin Barbano war sichtlich zufrieden: „Rinnenthal hat uns zu Beginn vor kleinere Probleme gestellt.“ Dann aber war seine Mannschaft nicht mehr zu bremsen. „Die Jungs haben das stark gemacht und der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient.“

Tore 1:0 Maximilian Kless (38./FE), 2:0 Oliver Knoll (53.), 3:0 Maximilian Kless (68.), 4:0 Oliver Knoll (75.), 5:0 Maximilian Kless (83.-) – Zuschauer 40

Alle Tore fallen vor der Pause

Friedberg – TSV Sielenbach 5:1 Gut aus den Startlöchern kamen die Sportfreunde bei ihrem ersten Punktspiel vor heimischer Kulisse. Sielenbach kam als Tabellenführer, konnte dieser Rolle aber nicht gerecht werden – auch wenn die Gäste in den Anfangsminuten zweimal gefährlich vor dem Sportfreunde-Tor auftauchten. Ansonsten bestimmten die Hausherren über weite Strecken das Spiel gegen die Iffarth-Truppe, versäumten es aber gerade im zweiten Spielabschnitt, das Ergebnis noch höher zu gestalten. Doch da wurden die Angriffe nicht konsequent genug zu Ende gespielt, oder aber Latte und Pfosten standen im Wege.

Bei einer zweifelhaften Rückpassaktion der Gäste zu ihrem Torwart entschied der souverän leitende Unparteiische Patrick Rossow auf indirekten Freistoß für Friedberg. Den verwandelte Kapitän Michael Holzberger in der zehnten Minute aus fünf Metern zum 1:0. Das war schließlich der „Dosenöffner“ für eine überlegen geführte Partie der Sportfreunde und bereits zur Halbzeit stand das Endergebnis von 5:1 fest. (FSE)

Tore 1:0 Holzberger (10.), 2:0 Enderle (20.), 3:0 Enderle (33.), 4:0 Cetinkaya (34.), 5:0 Raboue (38.), 5:1 Steiner (40.). – Zuschauer 100

Wulfertshausen II – SV Ottmaring II 2:0

Tore 1:0 Sailer (59.), 2:0 Schönfelder – Zuschauer 70

