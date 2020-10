vor 19 Min.

Sportfreunde Friedberg verlieren Topspiel in Obergriesbach

Fußball-A-Klasse:Friedberg verliert in Obergriesbach

Eine personell arg gebeutelte Sportfreunde-Mannschaft war nicht in der Lage, im Spiel um Platz zwei entscheidende Akzente zu setzen. Die Friedberger konnten zwar das Spiel ausgeglichen gestalten, waren aber in der Offensive zu harmlos. Wie es geht, zeigte Obergriesbachs Torjäger Sebastian Kinzel in der 13. Minute, als er Manuel Langenwalter einmal entwischte – 1:0. Per Konter erhöhten die Hausherren kurz vor der Pause auf 2:0. Im Gegenzug hatten die Sportfreunde die große Chance zum Anschluss, doch Jan Pupeter schob den Ball aus drei Metern neben das Tor. Nach der Pause war Friedberg zunächst präsenter, hatte aber Pech mit einem Pfostentreffer von Pupeter. Den Schlusspunkt setzte Viktor Wieke mit seinem zweiten Treffer. (FSE)

In einer einseitigen Partie ging der Gast durch Martin Birkmeier in Führung. Danach hatte die Heimelf zwar die Chance zum Ausgleich, konnte diese aber nicht nutzen. Rinnenthal ließ ebenfalls einige gute Möglichkeiten liegen. Nach dem Wechsel zielte der Gast dann besser.

Eurasburger Torwart verhindert Klatsche

In einem offenen Schlagabtausch agierte der Gast aus Laimering vor dem Tor zielstrebiger. Allen voran Dominik Baur, der sich als dreifacher Torschütze auszeichnete. Baur brachte die Laimeringer nach einem Flankenlauf früh in Führung. Aindling verdiente sich den Ausgleich durch Alexander Lauer. Mit einem Linksschuss brachte Baur im Gegenzug die Gäste erneut in Führung und markierte auch den Endstand.

Die Gäste konnten sich bei ihrem Schlussmann Armin Seidler bedanken, dass sich die Niederlage in Grenzen hielt. Den Führungstreffer von Maximilian Kless neutralisierten die Gäste durch Florian Pinter umgehend. Erst kurz vor dem Seitenwechsel erzielte Oliver Knoll die erneute Meringer Führung. Im zweiten Abschnitt erspielten sich die Platzherren Chancen im Minutentakt. Lediglich Daniel Kitzberger traf noch zum 3:1-Endstand.

Torjäger Marcus Klein erzielte per Foulelfmeter die schnelle Führung. Vier Minuten später erhöhte Klein nach einem Abwehrschnitzer auf 2:0. Ottmaring bemühte sich. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte Max Wolf das 0:3, ehe Florian Bartl per Foulelfmeter zum Endstand traf. (r.r)

Themen folgen