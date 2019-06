08:00 Uhr

Sportfreunde Friedberg verstärken sich

Ein Torjäger aus Hochzoll und drei ehemalige Akteure des TSV Friedberg kommen.

Nachdem man die Saison 2018/19 in der A-Klasse Ost auf dem vierten Platz beendet hatte, wollen die Sportfreunde Friedberg in der neuen Spielzeit weiter oben mitspielen.

Um dieses Ziel zu erreichen haben sich die Ostler mit vier Neuzugängen verstärkt und mit Benjamin Heim dem bisher allein verantwortlichen Trainer, Wolfgang Marzini, einen spielenden Co-Trainer an die Seite gestellt. Prominentester Neuzugang ist wohl Safak Cetinkaya, der von der TSG Hochzoll, die über die Relegation in die Kreisklasse aufgestiegen ist, kommt. Der 33-jährige Stürmer gilt als absoluter Top-Torjäger, was auch 35 Tore in dieser Saison in der A-Klasse Ost beweisen. Früher war Cetinkaya unter anderem beim FC Augsburg II, SC Ichenhausen, Türkspor Augsburg oder Schwaben Augsburg erfolgreich auf Torjagd.

Valentin Enderle geht zu den "Ostlern"

Neben Cetinkaya freuen sich die Sportfreunde auch auf Valentin Enderle, 22. Der Mittelfeldspieler kommt vom Lokalrivalen TSV Friedberg und soll im Zentrum seine Torgefahr und Dynamik ausspielen. Enderle trifft bei den Ostlern auf seinen langjährigen Mitspieler beim TSV und guten Freund, Johannes Huber. Ebenfalls vom TSV Friedberg kommt Josef Ebermayer, 25, der es in der abgelaufenen Saison auf zwölf Tore in der zweiten Mannschaft gebracht hat und sich im Sturm am wohlsten fühlt. Doch auch im Defensivbereich haben sich die Ostler mit einem Neuzugang verstärken können. Imran Mustafi (23) kommt vom SC Griesbeckerzell. Mustafi hat seine ersten Schritte in der Jugend der Sportfreunde gemacht, ehe er beim TSV Friedberg weiter ausgebildet wurde und dort in der „Ersten“ und anschließend beim TSV Rehling aktiv war.

Die zweite Mannschaft wird kommende Saison weiter von Christian Schlosser betreut. Ihm neu zur Seite steht als spielender Co-Trainer Alexander Völk, der vom SC Eurasburg kommt. Aus der eigenen Jugend kommen mit Patrick Bittmann und Marco Seitz zwei junge Talente, die für höhere Aufgaben ausgebildet werden sollen. (seol).

Themen Folgen