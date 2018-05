Sportfreunde nehmen Fahrt auf

vor 50 Min.

Friedberger Team feiert einen Heimsieg gegen Grafing und trumpft dann auch noch in der Fremde auf. Nun schon auf dem dritten Platz.

Von Christian Mayr

Beim ersten Heimkampf der Sportfreunde Friedberg in der Judo-Landesliga gelang es den Gästen vom TSV Grafing nicht, die Festung Friedberg einzunehmen. Mit 11:9 Punkten verteidigten die Ostler ihr Trainingsdojo in der Vinzenz-Pallotti-Schule und steigerten sich dann auch noch auswärts gegen die SG Moosburg zu einem beeindruckenden 14:6-Sieg.

„Unsere Kämpfer konnten durch ihre technische Vielseitigkeit, aber auch sehr schnelle Würfe den Gegner überraschen“, resümierte Ligareferent Jan Güntner sichtlich erfreut die beiden Kämpfe. Tatsächlich bevorzugten die Friedberger Akteure den direkten Angriff: Hüft- und Schulterwürfe sowie Hüftfeger und Außensichelwürfe beherrschten das Bild. „Gegen Grafing hatten wir in der zuerst ausgekämpften Gewichtsklasse bis 81 Kilo einen schlechten Start. Vadim Chilimaru unterlag gegen Valentin Larasser und Alexander Timakow schied nach drei Verwarnungen gegen Philipp Ampletzer aus“, bedauerte Cheftrainer Reinhard Piotrowski. Doch danach folgten fünf Siege von Toni Marijolovic, Emanuel da Silva Cardoso (beide +90 Kilo), David Schlagowski, Jonas Decker (beide bis 66 Kilo) und Basti Mayr (bis 90 Kilo). Marco Scholz gewann kampflos bis 73 Kilo, Robin Hahmann (bis 90 Kilo) wurde mit einem Fußstoppwurf von Jakob Kitzberger geworfen und auch Daniel Wetsch musste schnell aufgeben. In der Rückrunde wieder bis 81 Kilo kein Durchkommen für die Friedberger, jedoch bezwang Toni Marijolovic den Grafinger Matthias Jaud mit einem Haltegriff. Auch Jonas Deckerüberraschte Moritz Schmidtke mit einem Schulterwurf (Seoinage). Sebastian Mayr suchte mit einem Rückwurf (Ura-Nage) den Erfolg und wurde eiskalt gekontert, während Marc Schäfer, der Fremdstarter vom TSV Königsbrunn für die Sportfreunde, seinen Gegner Ferdinand Larasser mit einer großen Außensichel (O-Soto-Gari) auf den Rücken warf. Am Ende wurden die Sportfreunde mit dem 11:9 belohnt.

„Gegen die SG Moosburg, die schon zweimal verloren hatte, rechneten wir mit einer stärkeren Gegenwehr – doch das war unbegründet“, berichtete Jan Günter. Wieder waren die Friedberger sehr aktiv mit einem abwechslungsreichen Technik-Repertoire. Erneut wurde zu Beginn die Gewichtsklasse bis 81 Kilo für die ersten Wettkampfpaarungen ausgelost. Thomas Ender siegte gegen Bernhard Wimmer, Florian Mayr geriet in einen Haltegriff gegen Martin Folger. Im Schwergewicht beherrschte Toni Marijolic seinen Gegner Michael Ruppert, auch Winfried Hoffner spielte seine Kraft aus, und Basti Mayr zwang Andreas Schwaiger zur Aufgabe. Auch Alex Timakow siegte mit einem Rollbankwürger, während Nico Wachter mit einem Schulterwurf brillierte. „Eigentlich konnten alle Sportfreunde-Judoka einmal richtig zeigen, was in ihnen steckt“, meinte Reinhard Piotrowski. Besonders hervorzuheben auch die Einsätze von Mika Schubert (bis 66 Kilo) und Florian Mayr, der zum Auftakt der Rückrunde in der leidigen 81er-Gewichtsklasse für einen Erfolg sorgte. Obwohl einige starke Friedberger Judoka diesmal nicht dabei waren, gab es einen 14:6-Sieg, der Leistungstrainer Tomi Ender erfreute. „Ich bin recht zuversichtlich für unseren nächsten Heimkampf am 12. Mai gegen Tabellenführer Kodokan München“, meinte er.

