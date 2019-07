00:02 Uhr

Sportfreunde schlagen B-Klassisten mit 15:0

Viele Teams aus dem Altlandkreis Friedberg messen sich bei Testspielen

Die Fußball-Teams aus dem Altlandkreis haben wieder einige Testspiele am Wochenende absolviert.

Kein Prüfstein für die Friedberger war der überforderte B-Klassist aus Hochzoll. Nur in den ersten zehn Minuten stemmten sich die Hochzoller dem guten Kombinationsspiel der Hausherren entgegen, ehe die Torlawine über sie hereinbrach. Von den vier Neuzugängen der Sportfreunde waren zwei im Einsatz, Valentin Enderle und Josef Ebermayer, und beide deuteten an, dass sie die erhoffte Verstärkung für die Friedberger sein werden. So war es auch Josef Ebermayer vorbehalten, das erste Tor in der zehnten Minute zu erzielen. Trotz der vielen Tore waren die Hausherren nicht immer konsequent in der Chancenauswertung, sonst wäre das Ergebnis noch höher ausgefallen.

Die Tore der Sportfreunde erzielten: Tarek Raboue (3), Jan Pupeter (3), Josef Ebermayer (2), Simon Metzger (2), Alexander Jegel(2), Marco Ender, Benjamin Goll, Benjamin Heim. (FSE)

Im ersten Testspiel zur neuen Saison besiegten die Sport-Freunde Bachern den TSV Walkertshofen mit 6:4. In der torreichen Partie gegen den Aufsteiger in die Kreisklasse Augsburg Süd sind im Wechsel 18 Spieler eingesetzt und verschiedene Formationen getestet worden.

Tore 1:0 Gold (12.), 2:0 Kobras (15.), 2:1 Maier (18./Foulelfmeter), 3:1 Holzapfel (45.), 3:2 Hieber (47.), 4:2 Guggumos (55.), 5:2 Stiebel (56.), 6:2 Gold (63.), 6:3 Maier (70.), 6:4 Maier (87.)

lTSV Merching – SpVgg Krumbach 3:1 Tore 1:0 Voß (7.), 2:0 Lammer (24.), 3:0 Rebitzer (77.), 3:1 Kopp (79.)

lTSV Mühlhausen – FC Igenhausen 6:1Tore 1:0 Tolj (19.), 2:0 Haug (24.), 3:0 Tolj (25.), 3:1 Özer (33.), 4:1 Pörner (41.), 5:1 Schubach (55.), 6:1 Todorov (62.)

lSV Wulfertshausen II – SC Mühlried II 1:3 Tore 0:1 Wittkopf (31.), 1:1 Hofstetter (35.), 1:2 Schmid (42.), 1:3 Hofmann (89.)

lFSV Inningen – FC Stätzling II 4:7 Tore 0:1 Kandler (1.), 0:2 Kraus (4.), 0:3 Stronczik (27.), 1:3 Baszton (36.), 2:3 Zama (45.), 3:3 Krist (55./EM), 4:3 Krist (60.), 4:4 Rolle (62.), 4:5 Rolle (66.), 4:6 Heckmeier (70.), 4:7 Stronczik (80.)

lSV Wulfertshausen – VfR EM Foret 2:1 Tore 1:0 Korn (30.), 2:0 Korn (37.), 2:1 Bakar (39./EM)

lFC Laimering-Rieden – Mesopotamien SV 1:1 Tore 0:1 Gelfand (59.), 1:1 Lehner (67.)

lSSV Anhausen II – TSV Dasing II 2:5 Tore0:1 Davis (2.), 0:2 Davis (13.), 0:3 Davis (42.), 0:4 Kanzler (47.), 1:4 Dancs (55.), 2:4 Dancs (57.), 2:5 Schieg (63.)

lSG Mauerbach – SC Eurasburg 6:0 Tore 1:0 List (30.), 2:0 Kratzenberger (37.), 3:0 Dosch (57.), 4:0 Maurer (70./Eigentor), 5:0 Fürst (80.), 6:0 Thoma (86./Eigentor)

