15:59 Uhr

Sportfreunde weiterhin auf dem zweiten Platz

Die Friedberger bewahren bei einer Hitzeschlacht gegen den SC Gröbenzell einen kühlen Kopf und gewinnen. Zum Abschluss will die Mannschaft nichts anbrennen lassen.

„Es war eine wahre Hitzeschlacht gegen die Judoka des SC Gröbenzell“, sagte der Ligareferent der SF Friedberg, Jan Günter, nach Abschluss des vierten Kampftags in der Landesliga-Süd. Die Sportler litten unter den fast unerträglichen Temperaturen in der Sporthalle. „Aber wir haben einen kühlen Kopf bewahrt und mit 12:8 Punkten auswärts gewonnen.“

Die Sportfreunde Friedberg liegen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und werden in jedem Fall einen der Pokale für die drei Bestplatzierten mit nach Hause nehmen.

Das Team des SC Gröbenzell wurde in der ersten Halbzeit mit 8:2 Punkten regelrecht beherrscht. In der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm warf David Schlagowski mit einem tiefen Schulterwurf Johannes Wendlinger und zwang ihn mit einer anschließenden Würgetechnik zur Aufgabe. Auch dem für Friedberg startenden Königsbrunner Jonas Decker gelang zweimal der tief angesetzte Seoi-Nage (Schulterwurf) zum Erfolg gegen Tobias Baumann.

In der nächsthöheren Klasse bis 73 Kilogramm schleuderte Nico Wachter den Gröbenzeller Andreas Keim in hohem Bogen über sich hinweg, indem er ihn an beiden Ärmelenden griff (Sode-Tsuri-Komi-Koshi) und zum Salto zwang. Danach holten die Gastgeber ihren ersten Punkt im Kampf gegen Daniel Wetsch.

Bis 81 Kilogramm war für die Sportfreunde ihr ehemaliger Trainer Frank Harner aus seinem neuen Wohnort Nottingham in England angereist. Mit einem lehrbuchreifen Kopfwurf (Tomoe-Nage) katapultierte er Salvador Wasner auf die Matte. Auch Julian Schalk holte einen Sieg, indem er seinen Gegner reaktionsschnell konterte. Der vom PSV Augsburg für die Sportfreunde Friedberg bis 90 Kilogramm startende Antonio Marijolovic zeigte noch eine weitere Variante des Judo: Im Bodenkampf überraschte er Max Haselbach mit einem Armbeugehebel (Ude-Garami). Alex Timakow hatte hingegen keine probate Technik parat und unterlag.

Recht entspannt gingen die Sportfreunde in die Fights der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm. Sebastian Mayr, der in diesem Jahr bei den deutschen Meisterschaften in Stuttgart bereits gegen den Olympiastarter von 2016 Mark Odenthal einen Kampf bestritt, ließ Martin Troglauer kaum eine Chance: Mit einem Ausheber (Ura-Nage) und einem auf den Knien angesetzten Schulterwurf (Seoi-Nage) beendete er die Begegnung sehr routiniert und erfolgreich. Seine klare Überlegenheit zeigte auch Robin Hahmann: Erst konterte er Sebastian Kubasch nach hinten, bevor er ihn mit Seoi-Nage vorwärts auf den Rücken warf. In der Rückrunde holte der SC Gröbenzell jedoch bis auf 8:12 auf, weil nur Marco Scholz, Basti Mayr, Nico Wachter und Alex Timakow zum Punktekonto der Sportfreunde Friedberg beitragen konnten.

„Zum Abschluss der Liga fährt die Mannschaft voll motiviert nach Abensberg,“ sagt Trainer Sebastian Mayr. Dort absolvieren alle Teams eine letzte Mannschaftsbegegnung. „Wir wissen, dass unsere Kontrahenten vom TSV Grafing nur allzu gerne noch auf den zweiten Platz vorrücken würden. So weit wird es aber nicht kommen.“ Beginn ist am Samstag um 12.15 Uhr. (chm)

