Sportgymnastin Luzie-Riva Lampe ist Sportlerin des Monats

Luzie-Riva Lampe setzt sich im April bei der Wahl zum Sportler des Monats gegen Luftpistolenschütze Daniel Wrigley und Skifahrerin Ute Kulzinger durch.

Von Sebastian Richly

Eindeutig fiel das Votum der Leser der Friedberger Allgemeinen bei der Wahl zum Sportler des Monats April aus. Sportgymnastin Luzie-Riva Lampe vom TSV Friedberg lag in allen drei Abstimmungsbereichen - Internet, Telefon und SMS - klar an der Spitze und holte sich somit mit der Maximalpunktzahl von 45 den Titel.

Luzie-Riva Lampe verbucht mehrere Erfolge

Luzie-Riva Lampe wurde in diesem Jahr bei der schwäbischen Meisterschaft der rhythmischen Sportgymnastik Zweite und qualifizierte sich so für die bayerischen Titelkämpfe, die aber aufgrund der Corona-Krise ausgefallen sind. Auch bei den Gaumeisterschaften überzeugte die Elfjährige. Hier wurde sie nach hartem Kampf Zweite. Schon 2019 landete die Kissingerin unter Bayerns Besten in ihrer Altersklasse und wurde Achte bei den landesweiten Titelkämpfen.

Auch bei der Sportlerwahl unserer Zeitung für den Monat April ließ die Kissingerin die Konkurrenz hinter sich. Luzie-Riva Lampe bekam 460 Stimmen im Internet, 152 Anrufe und 99 SMS. Luftpistolenschütze Daniel Wrigley kam auf 214 Internetstimmen, 41 Anrufe und 40 SMS, Skifahrerin Ute Kulzinger auf 124 Stimmen im Internet, 107 Anrufe und 33 SMS.

