Daniel Funk hat viel Talent und trainiert hart

Der Kühbacher Daniel Funk lässt mit starken Leistungen über 200 und 400 Meter aufhorchen. Der 16-Jährige setzt sich Ziele, hält aber nichts von großen Sprüchen.

Diese Kombination darf man als nicht alltäglich werten. Daniel Funk ist dabei, sich als Läufer über 200 und 400 Metern einen Namen zu machen. Üblicherweise rennt ein Leichtathlet ausschließlich 400 Meter, oder er sprintet 100 und 200 Meter.