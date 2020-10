30.09.2020

Stadtmeisterschaft bei Friedberger Wassersportlern

Die Sportler des Wassersportvereins Friedberg nutzen interne Wettkämpfe als Vorbereitung für die Deutsche Meisterschaft. Das sind die Ergebnisse.

Von Andreas Hillenbrand

In drei Disziplinen traten die Sportler des Wasser-Sport-Vereins Friedberg zur Stadtmeisterschaft im Wasserski und Wakeboard an. Dabei sprangen einige persönliche Bestleistungen heraus. Die Vereinsmeisterschaften dienten auch als Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft, die von Freitag bis Sonntag in Kiefersfelden (Kreis Rosenheim) stattfinden. Dort werden einige Friedberger um Titel kämpfen.

In dem Zwei-Runden-Wettkampf hatten die Teilnehmer zweimal die Chance, ihre Tricks zu zeigen. Neben der technisch sauberen Ausführung wurden auch Punkte für den persönlichen „Style“ vergeben. Bei den Junior Girls U15 zeigte Letizia Fischl mit einem Salto über den Kicker den besten Lauf und gewann mit deutlichem Vorsprung vor Klara Maier und Lara Haspolat. Fischl holte sich auch den altersklassenübergreifenden Gesamtsieg. Bei den Junior Boys U15 holte sich Carlo Müller vor Luis Bauer und Nils Quigley den Sieg. Mit klarem Vorsprung wurde der in der Boys U19 startende Laurenz Ringeisen Stadtmeister.

Den Wettkampf eröffneten die Junior Girls unter 15 Jahren. Es entwickelte sich ein Zweikampf zwischen Leni Bauer und Paula Götz im Slalom. Nach zwei Runden konnte sich Bauer mit drei Bojen bei 55 Stundenkilometern durchsetzen. Lara Volpe holte sich Platz drei. Im Trickski gewann Bauer mit deutlichem Vorsprung vor Paula Götz. Den dritten Rang teilten sich Lara Volpe und Anna Gebert. Erstmals erreicht Carlo Müller (Junior Boys) die 14,25-Meter-Leine. Mit dieser persönlichen Bestleistung holte er sich den Sieg vor Luis Bauer und Nils Quigley. Im Trickski blieben die Leistungsverhältnisse unverändert. Müller siegte vor Bauer und Quigley.

Alexander Graw schlägt zurück

Laura Hillenbrand nutzte die Stadt- und Vereinsmeisterschaft als Vorbereitung zur Deutschen Meisterschaft. Dort wird die Bundeskader-Läuferin erstmals in der offenen Klasse starten. So war es keine Überraschung, dass sie die beste Leistung über alle Altersklassen hinweg zeigte. Claudia Stefan fuhr im Slalom ebenfalls ein gutes Ergebnis mit 2,5 Bojen an der 16-Meter -Leine und erreicht damit Rang Zwei. Absolut überrascht zeigte sich Philipp Schmuttermayr über sein gutes Slalomergebnis. Praktisch ohne Training fuhr Schmuttermayr eine Boje an der 13-Meter-Leine. Unbeeindruckt zeigte sich allerdings Alexander Graw, der sein Leistungspotenzial abrufen konnte und die Disziplin mit drei Bojen an der 10,75-Meter -Leine gewann. Im Trickski war es eine ganz enge Entscheidung, die Schmuttermayr (1290 Punkte) vor Graw (1000) für sich entschied.

Spannung gab es bei den Senior Women. Nach der ersten Runde fuhren Sabine Jung und Alexandra Weber exakt das gleiche Ergebnis mit fünf Bojen bei 49 Stundenkilometern. Das bessere Ergebnis in der zweiten Runde erzielte Jung mit vier Bojen und damit 1,5 Bojen mehr als Alexandra Weber. Bei den schlechtesten Bedingungen während des gesamten Wettkampfs kam nur Markus Krieger einigermaßen zurecht und fuhr fünf Bojen an der 13-Meter-Leine. Dies reichte deutlich zum Sieg im Slalom, da alle anderen Teilnehmer früh ausschieden. Roland Schnugg fuhr als einziger weiterer Läufer wenigstens noch in die 16-Meter-Leine und auf Rang zwei. Auf dem dritten Platz landete Jürgen Usinger mit fünf Bojen bei 55 Stundenkilometern. Klassensieger im Trickski wurde Markus Eberl.

