vor 17 Min.

Stätzling II lässt die Köpfe hängen Lokalsport

Am Ende reichte es nicht für einen Sieg gegen Münster. Nun wird der FC Stätzling II in der kommenden Saison in der Kreisklasse spielen: (von links) Armin Failer, Dominik Bader und Tobias Heckmeier.

Nach der Niederlage gegen Münster steht der Abstieg der Reserve fest. Dabei holt das Team in der Partie einen 0:2-Rückstand auf. Rinnenthal gewinnt gegen Feldheim.

Von Matthias Biallowons und Thomas Losinger

Die Reserve des FC Stätzling hat in der Kreisliga Ost gegen den SV Münster verloren. Damit ist das Team abgestiegen. Die Fußballer des BC Rinnenthal haben derweil gegen den SV Feldheim gewonnen.

FC Stätzling II – SV Münster 2:3 Der Jubelschrei der Stätzlinger Fans zum Ausgleich ihres Teams erstarb ihnen auf den Lippen, als Münster in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer schoss. Dieser späte Treffer besiegelt endgültig den Abstieg des FC Stätzling aus der Kreisliga Ost, der einen Sieg gebraucht hätte, um das Wunder noch zu schaffen. „Wir wussten, dass es sehr schwer werden würde, haben aber auch heute alles gegeben“, betonte FCS-Coach Felipe Lameira. Seine Mannschaft bewies Moral und kämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand zurück und schnupperte an der Sensation. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte nahm die Partie Fahrt auf, als erst Spies und Fetsch für Münster trafen und die Stätzlinger geschlagen schienen. Doch Marco Heckmeier gab seinem Team mit dem Anschlusstreffer in der 72. Spielminute neue Hoffnung. Als dann Stronczik per Foulelfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich traf, warf Stätzling alles nach vorne, um das nötige dritte Tor zu machen, doch Hörmann beendete den Traum vom Klassenerhalt. „Wir mussten alles riskieren. Es ist kein Drama. Nächstes Jahr starten wir in der Kreisklasse einen Neuanfang“, ließ der geknickte Stätzlinger Trainer Lameira verlauten.

FC Stätzling II Bader, M. Heckmeier, T. Heckmeier, Farrenkopf, Failer, Lameira, Kneer (76. Baumeister), Stronczik, Gangl (52. Seemüller), Jakob, Stugardt (46. Richter) – Tore 0:1 Spies (43.), 0:2 Fetsch (64.), 1:2 M. Heckmeier (72.), 2:2 FE Stronczik (90.+5), 2:3 Hörmann (90.+6) – Zuschauer 80

BC Rinnenthal – SV Feldheim 2:1 Im letzten Heimspiel der Saison wurden vor dem Spiel die scheidenden Spielertrainer Vincent Aumiller und Augustin Barbano verabschiedet und für ihre Verdienste geehrt. Zu Beginn des Spiels legte der BCR einen Start nach Maß hin. Bereits nach zwei Minuten jubelte der Anhang. Nachdem sich Birkmeier auf der rechten Außenbahn durchgesetzt hatte, vollendete Barbano seinen Querpass zum 1:0. Im Anschluss hatten die Gäste von Feldheim mehr Ballbesitz, aber der BCR konterte extrem gefährlich. Vor allem Barbano und Birkmeier wirbelten in der ersten Halbzeit extrem und hätten durch dicke Chancen erhöhen müssen. Die Gäste aus Feldheim hatten nur eine gute Möglichkeit, als Edel frei vor Torhüter Ostermair stand, doch dieser entschärfte den Flachschuss. Nach dem Seitenwechsel erwischte wieder der BCR den besseren Start. Ein Freistoß von Aumiller von der rechten Außenbahn segelte an Freund und Feind vorbei ins kurze Eck zur 2:0-Führung. Die hielt allerdings nur fünf Minuten an. Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gastgeber schaltete Feldheim schnell um und Dirnberger vollendete seinen Lauf trocken zum 1:2. Im Anschluss versuchte die Aumiller-Elf die Führung zu verwalten und Feldheim drückte zunehmend, richtige Chancen waren aber hierbei Fehlanzeige. Die besseren Chancen hatte Rinnenthal durch Konter über Bradl und Engl, welche aber jeweils am starken Fuchs im Feldheimer Tor scheiterten.

BCR Ostermair, Lulei, Roppel, Greinbold, Aumiller, Stadler (53. Engl), Birkmeier (70. Bradl), Barbano, Oswald (46. Reisinger), Graf, Zapf – Gelb-Rot Clari (91./SVF) – Tore 1:0 Barbano (2.), 2:0 Aumiller (53.), 2:1 Dirnberger (58.) – Zuschauer 190

