Stätzling II stürzt den Spitzenreiter

4:0 beim bis dato ungeschlagenen BC Aresing. Ottmaring ringt Affing II nieder. Ried verschafft sich weiter Luft, während Wulfertshausen diesmal leer ausgeht.

Von Reinhold Rummel

Nach acht Siegen am Stück ist die Serie des BC Aresing gerissen – gegen den Neuling FC Stätzling II setzte es eine 0:4-Heimpleite. Am Tabellenende verschaffte sich der SV Ottmaring mit dem 2:1 gegen Affing II etwas Luft.

Aresing – FC Stätzling II 0:4 Stefan Öttl, der Aresinger Spartenleiter, meinte: „Wir waren schon am letzten Wochenende nicht so präsent, das hat sich angedeutet.“ Stätzling nutzte den schwachen Heimauftritt gnadenlos aus. Bereits in der 15. Minute gelang Stefan Stronczik per Flachschuss die Führung, die Benjamin Kandler durch ein schönes Solo auf 2:0 ausbaute. „Wir wollten dann eigentlich noch mal alles riskieren“, meinte Öttl, doch die BCA-Abwehr war auch nach der Pause schläfrig. Stefan Stronczik dagegen war hellwach und traf zum 3:0. Die Stätzlinger legten nach einer Stunde durch Kandler noch den vierten Treffer nach. „Der Gast hatte einfach mehr Biss und wollte diesen Sieg“, blieb Stefan Öttl nur die Anerkennung für den guten Auftritt der Stätzlinger.

Tore 0:1 Stronczik (15.) 0:2 Kandler (38.) 0:3 Stronczik (48.) 0:4 Kandler (61.) – Zuschauer 170

Torhüter hält den SVO im Spiel

Ottmaring – FC Affing II 2:1 Luft in der unteren Tabellenregion verschaffte sich der SV Ottmaring mit dem 2:1 gegen den FC Affing II. „Wir haben einfach diesen Sieg mehr gewollt“, lobte Abteilungsleiter Johannes Gail sein Team. Dabei war die Bezirksligareserve zunächst besser im Spiel. „Da hatten wir es unserem Keeper Paula zu verdanken, dass wir die erste Halbzeit schadlos überstanden“, so Gail. Zweimal verhinderte er mit hervorragenden Paraden einen Rückstand gegen Sebastian Ströhl und Florian Hirsch. Wieder stand zunächst Alexander Paula im Brennpunkt, der gegen Affings Ströhl stark klärte. Dann traf Christoph Müller zum 1:0 für die Heimelf und nur drei Minuten später machte Daniel Schmuttermair das 2:0. Spannend wurde es dann noch einmal, als Florian Hirsch verkürzte.

Tore 1:0 Müller (68.) 2:0 Schmuttermair (71.) 2:1 Hirsch (78.) – Zuschauer 50

Fast wird es noch einmal eng

Ried - Kühbach 3:2 Die Heimelf sah zum Seitenwechsel bereits wie ein sicherer Sieger aus. Daniel Holzmann sorgte mit einem Doppelschlag nach einer halben Stunde für die 2:0-Führung, und Tobias Weishaupt erhöhte kurz vor dem Wechsel sogar auf 3:0 für die Platzherren. Spielertrainer Michael Meisetschläger warnte dann seine Truppe eingehend, dass die Partie noch nicht gelaufen sei. Seine Worte verhallten allerdings offensichtlich ungehört. Kühbach erhöhte trotz des verletzungsbedingten Ausscheidens von Spielertrainer Seidel den Druck und kam durch Bastian Thumm und Jonas Erhard auf 2:3 heran. Fast wäre Erhard noch der Ausgleich geglückt, doch er traf nur das Außennetz. Rot sah in der Schlussminute Kühbachs Daniel Ruisinger, der gegen Elias Habersetzer einen Schritt zu spät kam.

Tore 1:0 Holzmann (26.) 2:0 Holzmann (28.) 3:0 Weishaupt (38.) 3:1 Thumm (53.) 3:2 Jonas Erhard (54.) – Zuschauer 100 – Rote Karte Ruisinger (TSV/90.)

Verloren und Rot gesehen

Wulfertshausen - Tandern 0:3 „Der Sieg der Gäste geht völlig in Ordnung“, meinte SVW-Coach Bastian Schaller. Nach vorne lief beim SVW so gut wie nichts, Tanderns Keeper „hatte eigentlich keinen Ballkontakt“, meinte Schaller. Und in der Defensive unterliefen der Heimelf haarsträubende Fehler. Beim ersten Gegentreffer von Moustapha Dieng stand seine Innenverteidigung komplett neben den Schuhen. Tandern stellte sich dann als sehr robuster Gegner dar, der nichts zuließ. „Und wir fanden auch kein Konzept, um die Abwehr auszuspielen“, musste Schaller zugeben. Nach einer Stunde unterlief dann Julian Bittner eine Notbremse gegen Dieng. Rot für den Wulfertshauser und Strafstoß für Tandern. Hannes Winter erhöhte auf 2:0 und in Überzahl legte Philipp Spielberger noch den dritten Treffer nach.

Tore 0:1 Dieng (4.) 0:2 Winter (62.) 0:3 Spielberger (69.) – Rote Karte Bittner (61./ SVW) – Zuschauer 50

Bachern - Oberbernbach 3:1 Für SFB-Berichterstatter Holzmüller war es ein „Tag der verpassten Chancen.“ Er sah zwar einen nie gefährdeten Heimsieg, „aber der hätte deutlich höher ausfallen müssen.“ Nicht nur, dass man zahlreiche Möglichkeiten überhastet versiebte, auch das Aluminium stand mehrmals im Weg. Viktor Stiebel scheiterte in der dritten Minute an der Querlatte und nach 23 Minuten war der Pfosten der Spielverderber. Lucas Jirousch gelang dann kurz vor der Pause noch das 1:0. Nach dem Wechsel traf dann Markus Gold die Querlatte, ehe Marco Steinhart zum 2:0 einschoss. Steinhart machte nach dem 1:2 dann mit dem 3:1 den verdienten Heimerfolg perfekt.

Tore 1:0 Jirousch (40.) 2:0 Steinhart (75.) 2:1 Schmid (79.) 3:1 Steinhart (81.) – Zuschauer 80

