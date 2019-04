16:54 Uhr

Stätzling empfängt den Tabellenführer

Das Team trifft zu Hause auf den VfB Durach. Abteilungsleiter Manfred Endraß will nicht klein beigeben.

Von Philipp Schröders

In der Bezirksliga Süd steht der FC Stätzling vor einer schwierigen Aufgabe. Die Fußballer empfangen am Samstag um 16.30 Uhr den Tabellenführer VfB Durach. Der Kissinger SC ist um 17 Uhr beim VfL Kaufering gefordert.

FC Stätzling – VfB Durach Der FC Stätzling hat zuletzt drei Niederlagen hintereinander wegstecken müssen. Allerdings betont Abteilungsleiter Manfred Endraß, dass sein Team mit Türkgücü Königsbrunn und Bad Grönenbach auch hintereinander gegen den Tabellendritten und -zweiten antreten musste. Am Samstag wird es nicht leichter. Mit dem VfB Durach empfängt der FCS nun auch noch den Tabellenführer. „Wir werden das Spiel aber nicht hergeben, vielleicht ist ja eine Überraschung drin“, sagt Endraß. Stätzling ist zwar nur drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt, aber Endraß betont: „Die Moral in der Mannschaft stimmt.“ Vom Kader her ist der FCS jedenfalls gut aufgestellt. Nur Stefan Reinthaler ist noch mit Rot gesperrt. Er hatte sich bei dem Spiel in Bad Grönenbach den Platzverweis eingefangen. Da hadert Endraß immer noch ein wenig mit der 1:2-Niederlage. Zwei Tore sprach der Schiedsrichter dem FCS ab. „Da habe ich mich schon gewundert“, sagt Endraß. Er sei nicht dafür bekannt, Schiedsrichterentscheidungen zu kritisieren. „Natürlich können auch Schiedsrichtern mal Fehler passieren. Aber in Bad Grönenbach gab es bestimmt vier Entscheidungen gegen uns.“ Nun schaut Endraß aber nach vorne. An den Ostertagen findet in Stätzling ein großes Jugendturnier statt. Am Samstag geht es um 10 Uhr los. Um 16.30 Uhr spielt dann die Erste. „Vielleicht können wir ja einen Punkt holen. Das würde uns wieder Aufschwung geben.“

VfL Kaufering – Kissinger SC Eigentlich zeigte beim Kissinger SC die Formkurve nach oben, doch dann verlor das Team am vergangenen Wochenende unglücklich in Heimertingen. „Nach den zwei Siegen hätte uns zumindest ein Unentschieden gut gestanden“, sagt Abteilungsleiter Mario Borrelli. Denn nun steht Kissing wieder auf einem Abstiegsplatz mit 25 Punkten. Der FC Wiggensbach über dem Strich hat vier Zähler mehr. Borrelli fordert daher einen Sieg am Samstag in Kaufering. Allerdings sagt er auch: „Das wird eine schwere Aufgabe. Kaufering hat eine junge, dynamische Mannschaft.“ Zurzeit halten die Gastgeber den sechsten Tabellenplatz. Auch muss Kissing auf mehrere Spieler verzichten. Lorenzo Gremes ist verletzt. Julian Büchler hatte in der vergangenen Partie eine Rote Karte gesehen und auch Edin Ganibegovic ist noch gesperrt. Spielertrainer David Bulik schleppt eine Erkältung mit. „Da müssen wir schauen, die Gesundheit geht vor“, sagt der Abteilungsleiter. Zudem will Borrelli das Augenmerk nicht auf die Ausfälle richten, sondern auf die Spieler, die am Samstag auf dem Platz stehen. „Wir sind selber Schuld, dass wir da unten drin stehen. Die Mannschaft hat aber auch die Kraft, um da wieder rauszukommen“, sagt Borrelli. Der Coach und sein Kollege würde jede Woche im Training 120 Prozent geben.

Die weiteren SpieleSonthofen II – Viktoria Buxheim (Samstag, 14 Uhr), Türkgücü Königsbrunn – Heimertingen, Thalhofen – Bad Grönenbach, Bobingen – Wiggensbach, Erkheim – Babenhausen, Viktoria Augsburg – Neugablonz (alle Samstag, 15.30 Uhr), Erkheim – Heimertingen, Bad Grönenbach – Bobingen (bd. Montag, 15 Uhr), Durach – Kaufering (Montag, 17 Uhr)

