vor 36 Min.

Stätzling gewinnt im Test mit 3:1

Bezirksligist schlägt seinen Ligakonkurrenten Aindling

Ein gutes Vorbereitungsspiel absolvierte der FC Stätzling gegen den Ligakonkurrenten Aindling in der Fußball-Bezirksliga.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der es sehr kampfbetont zuging, ging der FC Stätzling kurz vor der Halbzeitpause mit 1:0 in Führung. Einen Freistoß legte Robin Widmann mit dem Kopf auf Manuel Tutschka zurück, der keine Mühe hatte zu vollenden.

Dem 2:0 in der zweiten Halbzeit durch David Acar ging ein schwerer Abwehrfehler der Aindlinger voraus. Schäffner verkürzte für Aindling in der 70. Minute zum 2:1. Nur zwei Minuten später stellte der FC Stätzling den alten Abstand durch Tarek Odeh wieder her.

Der FC Stätzling bestreitet bereits am Mittwoch ein weiteres Vorbereitungsspiel. Um 18.30 Uhr spielt das Team auf der Sportanlage Süd gegen Victoria Augsburg. Das Spiel am Sonntag gegen den TSV Dasing um 17 Uhr findet nicht wie angekündigt in Rehling statt, sondern auf der Anlage des TSV Dasing.

