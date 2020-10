vor 35 Min.

Stätzling gewinnt unerwartet gegen das Spitzenteam Bubesheim

Plus Der FC Stätzling hat sich in der Fußball-Bezirksliga mit 3:0 gegen den SC Bubesheim durchgesetzt. Wie das Team den Spitzenreiter ausspielt.

Mit dem unerwartet hohen 3:0-Sieg gegen das Spitzenteam SC Bubesheim konnte der FC Stätzling zu Hause den dritten Erfolg hintereinander in der Bezirksliga Nord feiern. Somit setzt sich das Team von Trainer Jenik im oberen Tabellendrittel etwas fest.

Beide Teams begannen vorsichtig, sodass keine Strafraumszenen entstanden. Erst in der 13. Minute gab es die erste gute Gelegenheit der Begegnung. Stätzlings Graf spitzelte die Lederkugel steil auf Kraus, dessen Schuss von der Bubesheimer Abwehr gerade noch abgeblockt wurde.

Stätzling gegen Bubesheim: Heiß reagiert am schnellsten

Danach sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie ohne Höhepunkte. Zahlreiche schnelle Ballverluste und unvollendete Angriffe prägten dabei diese Phase. Vor dem Stätzlinger Gehäuse kam lediglich durch Eckbälle Gefahr auf. So auch in der 35. Minute, als Kraus auf der Torlinie einen Rückstand verhindern konnte. Nur zwei Minuten später ging der FCS in Führung. Stätzlings Mittelfeldmotor Heiß reagierte am 16er am schnellsten und lupfte am Keeper vorbei zum 1:0 ins Netz.

Kurz vor der Pause musste Mrozek noch einen strammen Schuss der Gäste entschärfen. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel wurde durch zwei gute Möglichkeiten deutlich, dass die Bubesheimer unbedingt den Ausgleich erzielen wollten. Der FCS aber wehrte sich defensiv erfolgreich und setzte immer wieder offensive Akzente. Nach einer Doppelchance von Graf und Adldinger gelang Widmann nach einer guten Stunde das 2:0 als er nach herrlichem Zuspiel von Heiß den Ball platziert ins lange Eck versenkte.

Bubesheimer Spieler Demir muss mit Gelb-rot vom Platz

Nach einer vergebenen Großchance der Gäste und der Gelb-roten Karte für SC-Spieler Demir hatte der FC Stätzling in der Schlussphase keine Probleme mehr und war in Überzahl dem dritten Treffer nahe. Zunächst zielte Geldhauser mit einem Flachschuss knapp am Gehäuse vorbei und in der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Jaiteh für den 3:0-Endstand. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß nutzte er den Freiraum und verwertete erfolgreich. Somit feierte der FCS beim schweren Rückrundenauftakt den dritten Sieg gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel. (bidi)

FC Stätzling Mrozek, Graf, Adldinger, Widmann(90. Jaiteh), Heiß, Kraus (75. Losert), Odeleye, Manfreda, Sert (78.Geldhauser), Semke, Tutschka Tore 1:0 Heiß (37.), 2:0 Widmann(65.), 3:0 Jaiteh (90.+2) Gelb-rote Karte Demir ( Bubesheim/80.) Schiedsrichter Tym Skorta (Kempten) Zuschauer 100

