Stätzling nutzt seine Chancen nicht

Trotz einiger Hochkaräter bleibt der FCS auch diesmal ohne Treffer. Das Derby gegen Affing geht durch ein umstrittenes Tor verloren.

Von Andreas Heckmeier

Auch im zweiten Spiel in der Bezirksliga Nord blieb der FC Stätzling ohne Torerfolg und unterlag dabei dem FC Affing mit 0:1. Der FC Stätzling versäumte es in der ersten Halbzeit mehrfach, selbst den Führungstreffer zu erzielen.

Der FC Stätzling begann in seinem Heimdebüt der Bezirksliga Nord mit der annähernd gleichen Aufstellung wie beim 0:0 in Rain. Lediglich Neuzugang Raphael Schwerthöffer ersetzte den verletzten Franz Losert, der wohl länger ausfallen dürfte, im Mittelfeld. Nach vier Minuten kam Simon Adldinger überraschend zum Kopfball und konnte freistehend keine Gefahr mehr erzeugen. Die erste Aufregung gab es in der zwölften Minute, als Maximilian Heiß alleine aufs Affinger Gehäuse lief. Zuerst scheiterte er am Keeper Nicolas Köpper, dann kam er zu Fall und konnte den Abpraller nicht mehr nutzen. Dabei forderten die Stätzlinger Fans vehement den Elfmeterpfiff – die Pfeife von Schiedsrichter Patrick Rossow (Bobingen) blieb allerdings stumm.

Stätzling ist der Führung nahe

Die Gäste setzten hingegen zunächst mit Weitschüssen eigene Offensivakzente. Eine technisch sehenswerte Aktion gab es nach gut 20 Minuten von Maxi Heiß und Sebastian Kraus, bei der aber letztendlich die Zielstrebigkeit fehlte. Im letzten Moment fischte FCA-Torhüter Köpper dem Stätzlinger Kraus den Ball vom Fuß. Nur kurze Zeit später kam Thomas Süß in aussichtsreicher Position zum Abschluss und Samuel Odeleye setzte einen Kopfball nur knapp über die Querlatte. Die Stätzlinger waren dem Führungstreffer somit deutlich näher als die Gäste. Bis zur Halbzeitpause ließ der Spielfluss auf beiden Seiten etwas nach und die 250 Zuschauer sahen keine Torgelegenheit mehr.

Führung ist abseitsverdächtig

Nach dem Seitenwechsel kamen Kraus und Adldinger zu den ersten Torschüssen aufseiten des FC Stätzling, die allerdings nicht gefährlich genug waren. Völlig überraschend fiel schließlich das 0:1 in der 52. Minute. Nino Kindermann ließ sich aus stark abseitsverdächtiger Position die Chance nicht nehmen und schob die Lederkugel zur Affinger Führung vorbei an Torhüter Deniz Eryildirim ins lange Eck. Der FCS bemühte sich um den Ausgleich, aber selbst mit einem Doppelwechsel konnten kaum Möglichkeiten erspielt werden. Stefan Reinthaler zielte aus 20 Metern deutlich übers Tor und eine gefährliche Hereingabe von Süß fand keinen Abnehmer. Der FC Affing hatte die Partie in der Schlussphase unter Kontrolle und die Stätzlinger kassierten so in einem fairen Derby eine bittere Heimniederlage.

FC Stätzling Eryildirim, Horn, Süß, Adldinger (75. Hadwiger), Heiß, Kraus (61. Widmann), Reinthaler, Odeleye, Schwerthöffer (61. Ganibegovic), Semke, Tutschka

FC Affing Köpper, Merwald, Kindermann, Jusufovic (80. Piller), Tremmel, von Peinen, Al-Jajeh, Steinherr (41. Lipp), Steger (84. Dörr), Reiter, Leicht

Tor 0:1 Kindermann (52.)

Zuschauer 250

Schiedsrichter Patrick Rossow (Bobingen)

