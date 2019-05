vor 55 Min.

Stätzling schießt eifrig Tore

Das Team gewinnt im eigenen Stadion mit 5:1 gegen Viktoria Buxheim. Vier Treffer erzielt allein Sebastian Kraus. Die Gäste sehen mehrere Rote Karten

Von Andreas Heckmeier

Der FC Stätzling kam in der Fußball-Bezirksliga gegen Viktoria Buxheim zum erhofften, aber auch schwer erkämpften Heimsieg. Beim 5:1-Erfolg am Sonntag traf Sebastian Kraus viermal.

Bereits nach drei Minuten gab es für den FCS die erste Hiobsbotschaft, denn Loris Horn musste nach einer Ellenbogenverletzung vorzeitig ausscheiden. Die Hausherren übernahmen zunächst das Kommando und erspielten sich gute Möglichkeiten. Kraus mit einem Weit- und Volleyschuss sowie Winterhalter mit einem Dribbling im Strafraum sorgten für Gefahr.

Den zweiten Nackenschlag mussten die Stätzlinger in der 23. Minute hinnehmen, denn Max Müller ließ Keeper Baumann nach einem langen Pass keine Chance und traf zum 0:1. Nach dem überraschenden Rückstand hatten die Stätzlinger die nächsten Chancen. Eine Flanke von Wehren wurde auf der Torlinie geklärt und ein abgefälschter Adldingerschuss ging knapp am Pfosten vorbei. In der 39. Minute fiel der verdiente Ausgleich, als Kraus eine Löfflerflanke aus kurzer Distanz über die Linie bugsierte. Bis zur Pause musste der FCS noch eine brenzlige Situation überstehen. Die Gäste kamen besser aus der Kabine und hatten nach einer Stunde großes Pech, denn Simon Müller traf mit einem Schlenzer nur die Unterkante der Latte. Danach wurde der FC Stätzling wieder stärker und in der 66. Minute mit dem Führungstreffer belohnt. Adldinger sprang in eine Flanke von Heiß und erzielte damit das 2:1.

Nach einer Roten Karte für Buxheims Schwenk erhöhte Kraus auf 3:1 und nach einer weiteren Hinausstellung für den Gästespieler Müller münzte der FCS die Überlegenheit noch in Tore um. Nach vergebenen Chancen von Löffler, Heiß und Tutschka zeigte sich Torjäger Kraus treffsicher und erhöhte mit einem strammen Schuss auf 4:1. Die Überzahl wurde nach einer Gelb-Roten Karte für Wassermann noch deutlicher und Kraus schraubte das Ergebnis in der 89. Minute auf 5:1.

Stätzling Baumann, Horn (6. Bilgin, 65. Schütz), Hadwiger, Löffler (83.Heckmeier T.), Adldinger, Heiß, Kraus, Wehren, Winterhalter, Semke, Tutschka – RoteKarte Schwenk (70.) und Müller (79.), Gelb-Rote Karte Wassermann (88.), alle Buxheim – Tore 0:1 Müller M. (23.), 1:1 Kraus (39.), 2:1 Adldinger (66.), 3:1 Kraus (75.) 4:1 Kraus (87.), 5:1 Kraus (89.) – Zuschauer 70 – Schiedsrichter Sebastian Stadlmayr (Tapfheim)

Themen Folgen