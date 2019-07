vor 23 Min.

Stätzling schlägt Dasing mit 6:0

Rinnenthal testet ebenfalls gegen einen Bezirksligisten und spielt unentschieden

Teilweise sind die oberen Ligen bereits in die neue Fußball-Saison gestartet. Ansonsten wird weiter getestet.

Der Bezirksligist FC Stätzling überzeugte bei seinem fünften Auftritt auf die in knapp zwei Wochen beginnende Punktspielrunde nicht nur Trainer Andreas Jenik, „das war eine Halbzeit schon ganz ordentlich“, sondern auch Abteilungsleiter Manfred Endraß. „Da wächst eine gute Mannschaft heran“, sagt er nach dem klaren 6:0-Testspiel-Sieg beim Kreisliga-Neuling TSV Dasing. Der wiederum befand sich erst eine Woche in der Vorbereitung und hatten seine ersten drei Übungseinheiten absolviert. Für Coach Jürgen Schmid war der Test gegen den Bezirksligisten enorm wichtig: „In solchen Spielen kann man nur lernen und sich weiterentwickeln.“ Das runde Spielgerät lief in der Anfangsphase beim Bezirksligisten wie an der Schnur gezogen. Erst als die Dasinger einen Querpass am eigenen Strafraum in die Füße von Maximilian Heiß spielten, zappelte dessen stramme Abnahme zum Führungstreffer im Dasinger Gehäuse (22.). Binnen vier Minuten legten Thomas Süß und Sebastian Kraus zwei weitere Treffer nach und erneut Kraus stellte zum klaren 4:0-Pausenstand. Im zweiten Abschnitt schöpften beide Trainer ihr Auswechslungskontingent aus und die Dasinger hatten dadurch mehr Spielanteile. Allerdings erzielte der Bezirksligist weiter die Treffer. Mit einem Doppelschlag stellten Edin Ganibegovic (69.) und Franz Losert (71.) den 6:0-Endstand her. FCS-Coach Andreas Jenik: „Eine Halbzeit hat mir dies sehr gut gefallen, da haben wir richtig gut kombiniert.“ (r.r)

Tore 1:0 Heiß (22.), 2:0 Süß (24.), 3:0 Kraus (26.), 4:0 Kraus (44.), 5:0 Ganibegovic (69.), 6:0 Losert (71.)

In einem flotten Vorbereitungsspiel trotzte der BC Rinnenthal dem ambitionierten Bezirksligisten ein letztendlich gerechtes 2:2-Unentschieden ab. Dabei erlaubte sich der BCR noch den Luxus, in der ersten Halbzeit einen Elfmeter durch Neuzugang Julian Büchler zu vergeben. In den ersten 45 Minuten war es bereits eine ausgeglichene Partie, allerdings nutzte Meitingen seine Chancen konsequenter. Heiß und Schuster trafen in der 25. und 41. Minute. In Halbzeit zwei drehte sich die Chancenverwertung zugunsten der Rinnenthaler und Oswald (57.) und Bradl (67.) konnten ausgleichen. Mit dem Ergebnis waren die beiden neuen Trainer des BCR, Lubos Cerny und Stefan Winterhalter dann im Großen und Ganzen zufrieden.

Tore 1:0 (25.), 2:0 Schuster (41.), 2:1 Oswald (57.), 2:2 Bradl (67.)

Gut in die Vorbereitung startete unterdessen des TSV Dasing II beim Auftakt in Anhausen. Christoph Schulz und sein Team kehrten mit einem 5:2-Erfolg nach Hause. Dreimal Colin David, Maximilian Kanzler und Jonas Schieg erzielten die Dasinger Treffer. Bereits am heutigen Dienstag (19 Uhr) steht der nächste Test gegen den Kreisklassisten SV Wulfertshausen an. (r.r)

lFSV Großaitingen – Kissinger SC II 6:2 Tore 1:0 Mayr (20.), 1:1 Bruns-Tudela (40.), 2:1 Daniel (41.), 3:1 Daniel (50.), 4:1 Hampp (69.), 5:1 Hampp (77.), 5:2 Große (85./EM), 6:2 Wenninger (87.)

lBC Rinnenthal II – TSV Sielenbach 4:1 Tore 0:1 Haug (33./EM), 1:1 J. Luther (76.), 2:1 L. Luther (76.), 3:1 Berger (88.), 4:1 L. Luther (89.)

