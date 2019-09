vor 17 Min.

Stätzling setzt Siegesserie fort

Der FCS macht gegen Ecknach schon vor der Halbzeit alles klar. Nach dem vierten Erfolg hintereinander liegt die Mannschaft jetzt auf Platz drei.

Von Andreas Heckmeier

Durch den vierten Sieg in Folge hat der FC Stätzling seine Serie fortgesetzt. Beim 3:1 gegen den VfL Ecknach fielen alle drei Stätzlinger Treffer in der ersten Halbzeit, die drei Punkte waren schon früh nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Nach einer flotten Anfangsphase von beiden Teams gab es für den Gastgeber die erste Möglichkeit. Robin Widmann konnte allerdings nach einer scharfen Flanke von Maximilian Heiß den Kopfball nicht mehr richtig platzieren. Danach war der FCS optisch überlegen, ohne sich dabei eine Torgelegenheit zu erspielen. Deshalb war die Stätzlinger Führung in der 21. Minute eher überraschend: Edin Ganibegovic drang entschlossen in den Strafraum ein und lupfte den Ball mit dem Außenrist am Keeper vorbei ins Netz.

Heiß nutzt eine zu kurze Rückgabe

Nur wenige Minuten später nahm Heiß eine zu kurz geratene Rückgabe der Gäste auf, umspielte den Torwart und blieb mit seinem Abschluss am Fuß eines Verteidigers hängen. In der 27. Minute traf Widmann dann nach einer hervorragenden Flanke von Heiß frei stehend mit dem Fuß zum 2:0 ins linke Eck.

Der VfL Ecknach reagierte und erspielte sich nun Torgelegenheiten, die FCS-Keeper Deniz Eryildirim zum Teil glänzend zunichte machte. Nachdem Widmann nach einem sehenswerten Doppelpass erfolglos blieb, erhöhte der FCS noch vor der Pause auf 3:0. Mert Sert setzte sich an der Torlinie durch, seinen Rückpass verwertete der mitgelaufene Loris Horn.

Auch nach dem Seitenwechsel stark

Nach dem Seitenwechsel kam der FCS zunächst zu guten Möglichkeiten. Nach einem starken Steilpass von Manuel Tutschka umspielte Heiß den gegnerischen Torwart und traf das Außennetz des leeren Gehäuses. Nachdem Ganibegovic freistehend aus elf Metern einen weiteren Treffer leichtfertig vergab, zielte Widmann einen Kopfball nur knapp übers Tor.

Gegentor wie aus heiterem Himmel

Da die Stätzlinger in der Defensive kaum brenzlige Situationen überstehen mussten, fiel der Ecknacher Anschlusstreffer in der 75. Minute wie aus heiterem Himmel: Der eingewechselte Obermeyer zirkelte den Ball zum 1:3 ins obere Toreck. Eine Aufholjagd entwickelte sich aber nicht mehr, denn Stätzlings Hintermannschaft kontrollierte die Bemühungen der Gäste. Nach der Gelb-Roten Karte für Gästespieler Manfred Glas hatte der FCS die beste Gelegenheit der Schlussphase: Samuel Odeleye traf aus 25 Metern nur die Querlatte.

Stätzling Eryildirim, Horn (65. Semke), Hadwiger, Süß, Adldinger, Widmann (80. Senel), Heiß, Odeleye, Sert, Ganibegovic (60. Kraus), Tutschka – Tore 1:0 Ganibegovic (21.), 2:0 Widmann (27.), 3:0 Horn (45.), 3:1 Obermeyer (75.) – Gelb-Rot Glas (Ecknach/85.) – Schiedsrichterin Johanna Klamper (Langenneufnach) – Zuschauer 160

