19:58 Uhr

Stätzling sichert Punkte, Friedberg belohnt sich nicht

Plus Der FC Stätzling setzt sich im Verfolgduell beim VfL Ecknach durch. Der TSV Friedberg verkauft sich gegen Spitzenteam Neugablonz gut, geht aber leer aus.

Unterschiedlich verlief der Spieltag für die beiden Bezirksligisten FC Stätzling und TSV Friedberg. Während sich der FCS im Verfolgerduell beim VfL Ecknach durchsetzte, erhielt der TSV Friedberg einen Dämpfer im Abstiegskampf in Neugablonz.

VfL Ecknach - FC Stätzling 1:2

Bereits nach drei Minuten gingen die Gäste in Führung. Maximilian Heiß nutzte den Freiraum auf der rechten Seite und seine maßgeschneiderte Flanke nickte der mitgelaufene Robin Widmann aus kurzer Distanz per Kopf zum 0:1 ins Netz. Allerdings währte der Vorsprung nur einige Minuten, denn Tobias Jusczak sorgte nach einem verunglückten Stätzlinger Klärungsversuch für den Ausgleich. Nach einer druckvollen Phase der Ecknacher kamen die Stätzlinger besser ins Spiel und auch zu Torgelegenheiten. Einen Steilpass von Heiß leitete Mert Sert auf Widmann, der aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf. Bis zur Pause sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie mit einem weiteren Höhepunkt. Widmann wurde wenige Meter von der Torlinie entfernt im letzten Moment noch entscheidend am Abschluss gehindert.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der FC Stätzling den besseren Start, allerdings auch großes Pech. Daniel Hadwiger traf aus der Drehung nur die Querlatte. In der 55. Minute gingen die Gäste nach einem sehenswerten Angriff erneut in Führung. Nach einem Steilpass von Raffael Semke lupfte Heiß die Kugel aus 16 Metern über den herausstürmenden Keeper zum 1:2 ins Gehäuse. Danach gab es für den FCS durch Samuel Odeleye per Kopf, Widmann mit artistischer Einlage und Sert per Weitschuss weitere Tormöglichkeiten. Der VfL Ecknach hatte noch zwei Chancen. In der 75. Minute lief Schiedsrichter Hägele auf Wunsch der Gastgeber zur Freistoßmauer, um den Abstand zu kontrollieren. In der Zwischenzeit wurde der Freistoß ausgeführt und landete im Stätzlinger Tor. Der Wiederholungsfreistoß landete in der Mauer. Kurz vor Spielende lenkte FCS-Keeper Daniel Mrozek den Ball noch am langen Pfosten vorbei und sicherte so den Sieg. (bidi)

FC Stätzling Mrozek, Hadwiger, Odeleye, Tutschka, Semke, Adldinger, Heiß, Sert (89. Geldhauser), Graf, Kraus (63. Gastl), Widmann (78. Reinthaler) Tore 0:1 Widmann (3.), 1:1 Jusczak (10.), 1:2 Heiß (55.) Zuschauer 199

TSV Friedberg - Neugablonz 1:3

Mindestens einen Punkt hätte der TSV Friedberg gegen den Tabellenzweiten verdient gehabt, doch am Ende fehlte den Hausherren die Cleverness. Ab der 60. Minute spielte fast ausschließlich der Aufsteiger. Zweikampfstark und feldüberlegen war der TSV in der Schlussphase, doch mehr als der Anschlusstreffer durch Marcel Pietruska wollte nicht mehr fallen. Friedbergs Abteilungsleiter Marcus Mendel war enttäuscht über das Ergebnis: „Wir waren auf Augenhöhe mit dem Gegner und haben eine richtig gute Leistung gezeigt. Leider hat der letzte Pass gefehlt. Wir waren einfach nicht clever genug.“ Dennoch macht der Auftritt gegen Neugablonz Mendel Mut: „Darauf können wir aufbauen für die nächsten Spiele, gerade die zweite Halbzeit war richtig stark. Nur belohnt haben wir uns für den Aufwand leider nicht.“

Der erste Durchgang ging aber an die Gäste, die früh durch Benjamin Maier in Führung gingen. Der Torjäger ließ Friedbergs Schlussmann Markus Mendel im Eins-gegen-Eins keine Chance. Kurz vor der Pause legten die Gäste nach einem Freistoß nach. Ein Standard sorgte auch für den Anschlusstreffer. Pietruska staubte aus acht Metern ab, nachdem der Gästekeeper den Ball nicht festhalten konnte. Während Friedberg auf den Ausgleich drängte, nutzten die Gäste einen Konter kurz vor dem Ende eiskalt zur Entscheidung. (sry-)

TSV Friedberg Zimmermann (Tor), Winter (ab 70. Franz), Boser (ab 84. Seifert) , Pfeifer, Bytyqi, Rajc, Mladenovic, Bunk, Bür (ab 69. Baur) , Makowski, Pietruska Tore 0:1 Maier (10.), 0:2 Uhrmann (40.), 1:2 Pietruska (70.), 1:3 Jelic (90.+3) Zuschauer 50

