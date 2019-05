vor 32 Min.

Stätzling steht vor dem nächsten Matchball

Er möchte mit seiner Mannschaft am liebsten schon in Babenhausen den Klassenerhalt in der Bezirksliga fix machen: Stätzlings Trainer Helmut Leihe.

Um ganz sicher zu sein, fehlen dem FCS noch drei Punkte – und die sollen in Babenhausen eingefahren werden. Kissing will sich mir einem Sieg von seinem Publikum verabschieden.

Von Peter Kleist

Die einen sind bereits abgestiegen, den anderen fehlen noch drei Punkte, um ganz sicher zu sein. Die Rede ist vom Kissinger SC, der sich am Samstag ab 15 Uhr mit dem Spiel gegen Sonthofen II nicht nur von seinem Zuschauern sondern auch aus der Bezirksliga verabschiedet, und vom FC Stätzling, der zeitgleich in Babenhausen den nächsten Matchball zum Klassenerhalt verwerten will.

Kissing: Alle Entscheidungen sind gefallen

Kissing - Sonthofen II Für Kissing sind alle relevanten Entscheidungen gefallen: Seit dem vergangenen Mittwoch steht fest, dass der KSC in die Kreisliga zurück und sich zudem auch nach einem neuen Trainer umsehen muss. Die Wege von David Bulik un den KSC-Fußballern trennen am Saisonende – im Guten ,wie beide Seiten übereinstimmend bekundeten. Im letzten Saisonspiel gegen Sonthofen II ginge es für die Kissinger also rein sportlich gesehen um nichts mehr, aber abschenken wolle man das Spiel nicht, war zu hören. „Wir sind es unseren Zuschauern schuldig, dass wir ihnen noch einmal einen Sieg schenken und wir werden uns deshalb auch voll reinhängen“, versprach der scheidende Coach. Das wird man auch in Stätzling gerne hören, schließlich ist Sonthofen II auch noch nicht gerettet und einer der Stätzlinger Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Der Abwehrchef fällt aus

Babenhausen - Stätzling „Noch fehlen uns drei Punkte, um ganz sicher zu sein“, meinte Stätzlings Trainer Helmut Leihe. Beim ebenfalls abstiegsbedrohten TSV Babenhausen sollen diese drei Punkte möglichst eingefahren werden. „Wir haben noch zwei Matchbälle gegen Babenhausen und Wiggensbach, aber mir wäre es schon recht, wenn wir den in Babenhausen verwandeln würden. Auf das letzte Spiel gegen den FC Wiggensbach würde ich es ungern ankommen lassen“, so der FCS-Interimscoach. Davon, dass Babenhausen zu den schwächsten Rückrundenteams zählt, lässt sich Leihe nicht blenden. „Die werden auch alles geben, um in der Liga zu bleiben“, ist er sich sicher. Verzichten muss Leihe auf einen ganz wichtigen Akteur: Auf Abwehrchef Daniel Hadwiger, der beruflich ebenso verhindert ist, wie Maximilian Schütz. Zudem fällt Loris Horn mit einer Ellbogenverletzung länger aus. „Eine genaue Diagnose habe ich noch nicht erfahren“, meinte Helmut Leihe.

Die weiteren Spiele TSV Bobingen – FC Heimertingen, VfB Durach – TV Bad Grönenbach, Olympia Neugablonz – Türkgücü Königsbrunn, Viktoria Buxheim – FC Thalhofen, FC Wiggensbach, Viktoria Augsburg, VfL Kaufering – TV Erkheim (alle Samstag, 15 Uhr).

