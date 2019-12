vor 21 Min.

Stätzling und Affing lösen die Tickets

Plus Bei der Kreisvorrunde bleibt der VfR Neuburg auf der Strecke. Der Gastgeber gewinnt das Finale, war aber schon vorher für die Endrunde gesetzt. Die Absage des BC Aichach stößt sauer auf.

Von Reinhold Rummel

Die Fußball-Bezirksligisten FC Stätzling und FC Affing schnappten sich die beiden letzten Tickets im dritten Futsal-Vorrundenturnier in der Schulsporthalle Dasing für die Kreis-Endrunde. Diese findet am Samstag, 28. Dezember, erneut in Dasing statt. Hausherr TSV Dasing, der das Finale mit einem 3:2-Sieg gegen den FC Stätzling für sich entscheiden konnte, hatte das Endrundenticket als Veranstalter ja schon vorher sicher. Damit können die Affinger als Turnierdritter (5:2-Sieger über Bachern) in einer Woche noch mitmischen.

Aichachs Absage verärgert alle Schon vor Turnierbeginn sorgte das kurzfristige Fernbleiben von Kreisliga-Spitzenreiter BC Aichach für Gesprächsstoff. Spielleiter Günther Behr war nicht erfreut: „Dass Aichach absagte, ist nicht fair gegenüber den weiteren Teilnehmern und dem Verband.“ Dafür war er vom Niveau angetan, das seiner Meinung nach „mehr Zuspruch verdient gehabt hätte“. Für die Überraschung sorgte Kreisklassist SF Bachern, der in der Vorrunde den Hausherren Dasing mit 6:2 vom Parkett fegte. Michael Guggumos und die Sport-Freunde Bachern überraschten. Bild: Reinhold Rummel Der VfR Neuburg zahlte bei seinem erstmaligen Auftritt in der Dasinger Schulsporthalle Lehrgeld. Tabellenzweite der Landesliga blieb schon in der Vorrunde auf der Strecke – der Mannschaft von Christian Krzyzanowski gelang nur ein 1:1 gegen den BC Rinnenthal. Gerne weiter gekommen wäre auch der BCR. Abteilungsleiter Thomas Losinger: „Wir haben uns gut verkauft und es hat richtig Spaß gemacht.“ Nicht gut zu sprechen war der Rinnenthaler auf den BC Aichach. „Das gehört sich einfach nicht“, fand Losinger deutliche Worte. Affings Robert Lindermeier zufrieden Sehr zufrieden zeigte sich Affings Präsident Robert Lindermeier. „Ich bin positiv überrascht, welchen Siegeswillen unser Team gezeigt hat.“ Ebenso eine positive Bilanz zog Jochen Selig vom Bezirksligisten VfL Ecknach. „Die jungen Burschen haben sich sehr gut verkauft und gezeigt, dass sie den Futsal gut angenommen haben.“ Er ärgerte sich vielmehr über den Stadtnachbarn BC Aichach: „Das ist schon ein ganz starkes Stück.“ Ähnlich sah es Manfred Endraß vom FC Stätzling. Gerne hätte er das Finale gegen die Dasinger gewonnen. „Wenn man im Endspiel ist, dann will man auch gewinnen.“ Endloses Sechsmeterschießen Dort hatten dann die Dasinger mehr Körner, nachdem sie zuvor im Halbfinale für eine Marathon-Sechsmeterentscheidung gegen den FC Affing sorgten. Keeper Sascha Kriegl, Torhüter der dritten Dasinger Mannschaft, wehrte den entscheidenden Sechsmeter gegen Affings Maximilian Leicht ab – Endstand 16:15 nach dem 0:0 in der regulären Spielzeit. Im kleinen Finale sicherte sich der FC Affing dann die Fahrkarte für das Endrundenturnier. Gastgeber Dasing gewann das Heimturnier gegen Bezirksligisten Stätzling durch die Treffer von Stefan Baumüller, Florian Higl und Ilkay Ayyildiz mit 3:2, für Stätzling trafen Maximilian Heiß und Mert Sert. „Das Niveau war schon ansprechend“, so Trainer Jürgen Schmid. „Aber unsere Landkreisvereine haben einen leichten Vorteil beim Futsal.“ Schmid war mit dem Auftritt seiner Elf bis auf das Spiel gegen Bachern zufrieden. „Es hat wieder Spaß gemacht, denn auch der zweite Anzug hat sich gut präsentiert.“

