Stätzling winkt ab Lokalsport

Mit der 1:5-Schlappe gewinnt das Team kein Selbstvertrauen für die anstehende Relegation.

Von Andreas Heckmeier

Der FC Stätzling musste im letzten Heimspiel in der Fußball-Landesliga Südwest eine deutliche 1:5-Schlappe hinnehmen. Lediglich einen herrlichen Treffer von Stefan Winterhalter gab es zu bewundern.

Man merkte der Fußball-Partie schnell an, dass es bei den Gästen noch um eine theoretische Chance auf einen Aufstiegsrelegationsplatz ging. Denn die Memminger Reserve bestimmten von Beginn an das Tempo und hatte bei einem Innenpfostentreffer von Kotter bereits nach vier Minuten großes Pech.

In der 13. Minute verwertete Remiger ein perfektes Zuspiel aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung des FC Memmingen II. Zehn Minuten später fiel bereits das 0:2 aus Stätzlinger Sicht, als Remiger nicht energisch genug gestört wurde und aus spitzem Winkel traf. Notz erhöhte freistehend in der 40. Minute auf 3:0. Der FC Stätzling hatte in der ersten Spielhälfte durch Steger und Tutschka zwar gute Einschussmöglichkeiten, aber insgesamt verliefen die ersten 45 Minuten enttäuschend.

Zwei sehenswerte Treffer gab es nach dem Seitenwechsel für die 80 Zuschauer zu bestaunen. Zuerst schlenzte Paul die Lederkugel von der Strafraumlinie aus zum 4:0 für die Gäste ins lange Eck und später setzte Winterhalter für Stätzling einen strammen Flachschuss aus 16 Metern platziert neben den Pfosten zum 1:4. Den Schlusspunkt zum 5:1 markierte der mitgelaufene Maurer, der nach einer Hereingabe nur noch den Fuß hinhalten musste.

Mit dieser klaren Niederlage konnten die Stätzlinger kein Selbstvertrauen im Hinblick auf die anstehende Relegation tanken.

Stätzling Baumann, Losert (82. Schmidt), Adldinger, Kraus, Reinthaler, Steger, Wehren (72. Horn), Zejnullahi (57. Thurk), Winterhalter, Semke, Tutschka – Tore 0:1/0:2 Remiger (13./22.), 0:3 Notz (40.), 0:4 Paul (65.), 1:4 Winterhalter (74.), 1:5 Maurer (84.) – Schiedsrichter Michael Kögel (Schwabsoien) – Zuschauer 80

