18.02.2020

Stätzling zieht den Kürzeren

Der KSC geht geschwächt in die Partie, gewinnt aber gegen Wörleschwang

Die Fußball-Teams aus dem Altlandkreis bereiten sich bei frühlingshaften Temperaturen auf den Start in die Frühjahrsrunde vor. Der Kissinger SC holt dabei einen Sieg gegen Wörleschwang. Der FC Stätzling verliert gegen Rain II.

Gegen den derzeitigen Tabellenführer der A-Klasse Augsburg NW sah man deutlich die schweren Beine, die den letzten Trainingstagen geschuldet waren. Dazu fehlten einige zum Stamm gehörende Spieler, was dem Spielgeschehen auch nicht besonders guttat. Andreas Lachner erzielte bereits in der 8. Spielminute den Führungstreffer für den Kissinger SC, dennoch gab dies dem Gastgeber keine Sicherheit, war die Mannschaft doch eher zusammengewürfelt. Im Gegenteil, Daniel Sedlmeir musste gleich sein Können unter Beweis stellen (10.) und damit die Führung halten. Als Jonas Gottwald einen Eckball von Bastian Lang per Kopfball zum 2:0 verwandelte, schien das Spiel gelaufen (52.). Die in Folge leichtfertig vergebenen Torchancen seitens des Kissinger SC wurden mit dem Anschlusstreffer der Gäste bestraft. Einen Eckball konnte man nicht entschlossen genug klären und Dominik Paar nutzte den Moment zum 2:1-Endstand (73.). (rgw)

Der FC Stätzling hat gegen den Bezirksligisten TSV Rain II mit 0:3 verloren. Trainer Andreas Jenik sagte: „Bei uns haben ein paar Spieler gefehlt.“ Rains Reserve trat dagegen mit der kompletten Stärke des Bezirksliga-Teams an. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit brachte Oliver Käse den TSV mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit legte dann Johannes Hippele zweimal nach (59. und 84.).

FCS-Trainer Jenik war aber dennoch mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Wir haben das ein oder andere versucht. Jetzt schauen wir mal, wie der Rest der Vorbereitung wird“, sagte er. (schr-)

