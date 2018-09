vor 35 Min.

Stätzlinger Spieler schauen beim Jubeln nur zu

Dem TV Bad Grönenbach reicht ein Tor zum Sieg. Was in der Partie deutlich wird.

Von Andreas Heckmeier

Der FC Stätzling musste gegen den Landesligaabsteiger TV Bad Grönenbach eine 0:1-Heimniederlage einstecken. Den Rückstand nach einer halben Stunde konnte der ersatzgeschwächte FCS trotz kämpferischen Einsatzes nicht mehr wettmachen.

Unmittelbar vor Spielbeginn gab es für den FCS die erste Hiobsbotschaft, denn Tobias Wehren musste nach dem Aufwärmen seinen Einsatz absagen. A-Juniorenspieler Samuel Odeleye ergänzte deshalb die Innenverteidigung. In der ausgeglichenen Anfangsphase hatten die Stätzlinger durch Löffler und Heiß zwei Torschüsse zu verzeichnen. Danach übernahmen die Gäste die Initiative und hatten nach 17 Minuten Pech als Tutschka eine Bogenlampe per Kopf und auf der Linie klären konnte. In der 33. Minute allerdings fiel das 0:1 aus Stätzlinger Sicht. Miller wurde im Strafraum freigespielt und traf ins lange Eck. Anschließend entwickelte sich eine kurze Drangphase des FCS mit einem Torabschluss von Danner. Kurz vor der Halbzeit bewahrte Odeleye die Gastgeber mit einer Rettungsaktion in letzter Sekunde vor einem höheren Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Stätzlinger schwungvoll aus der Kabine und folgerichtig zu zwei guten Tormöglichkeiten. Zuerst scheiterte Heiß aus kurzer Distanz am Keeper und nur fünf Minuten später verpasste Kraus zweimal unmittelbar hintereinander in aussichtsreicher Position. Der TV Bad Grönenbach befreite sich wieder von der Stätzlinger Drangphase und zeigte mit schnellen Angriffen seine Gefährlichkeit.

In der Schlussviertelstunde kämpften die Stätzlinger weiterhin und warfen alles, auch offensive Einwechslungen, in die Waagschale. Mehr als ein Weitschuss von Heiß und eine Direktabnahme von Löffler sprangen dabei aber nicht heraus. Am Ende war ein Unterschied zwischen beiden Landesligaabsteigern vielleicht doch entscheidend: Während der FCS zahlreiche Abgänge zu verkraften hatte, konnte Bad Grönenbach aus dem nahezu vollen Kader der letztjährigen Saison zurückgreifen.

Stätzling Baumann, Bilgin, Löffler, Heiß, Kraus, Danner (84. Acar), Odeleye (76. Senel), Lameira, Winterhalter, Semke (67. Manfreda), Tutschka – Tor 0:1 Miller (33.) – Schiedsrichter Steigerwald (Neuburg) – Zuschauer 100

