Stätzlings B-Junioren fahren zur „Bayerischen“

Die Stätzlinger B-Junioren holten sich in Gundelfingen den schwäbischen Meistertitel und qualifizierten sich für die bayerische Hallenmeisterschaft. Unser Bild zeigt hinten von links: Trainer Emanuel Baum, Fabian Rosner, Paul Iffarth, Max Pletschacher, Danilo Skalijac, Lukas Wagner, Vincent Stegmiller Elia Giordanelli. Vorne von links: Luca Lenz, John Aßbeck, Hugo Königshausen, Tobias Ullmann, Dejan Durasinovic, Niklas Grüner, Samule Higl, Co-Trainer Stefan Higl.

Die U17 des FCS zeigen in Gundelfingen eine beeindruckende Vorstellung. Im Halbfinale entscheiden die Sechsmeter und im Finale ein einziger Treffer.

Von Manfred Lenz

Toller Erfolg für die Jugendabteilung des FC Stätzling. Die U17, die B-Junioren, gewannen in Gundelfingen den schwäbischen Meistertitel und haben sich somit für die bayerischen Hallenmeisterschaf qualifiziert. Die findet am kommenden Samstag, 1. Februar, in Neuried bei München statt.

Vorrunde beginnt gut

Die Vorrunde begann für den FC Stätzling sehr gut und zwar mit einem souveränen 3:1 gegen den TSV Nördlingen. Auch im zweiten Spiel begann Stätzling sehr konzentriert, ging gegen den FV Illertissen gleich in Führung, musste aber kurz darauf auch den Ausgleich hinnehmen. Die Stätzlinger ließen sich nicht beeindrucken, machten den Treffer zum 2:1 und alles sah nach dem zweiten FCS-Sieg an diesem Tag aus. Doch mit dem Schlusspfiff gelang den Illertissern der erneute Ausgleich zum 2:2-Endstand.

Gegen die JFG Illerwinkel, den Kreismeister aus dem Allgäu, musste somit mindestens ein Punkt her, um sicher in die Zwischenrunden zu kommen. Das gelang den Stätzlingern schließlich auch mit einem knappen 1:0-Erfolg.

Im Halbfinale ging es dann gegen den Gastgeber, den FC Gundelfingen. In diesem Spiel merkte man natürlich, dass sie den Titel in der heimischen Halle auf alle Fälle holen wollten.

FCS hat die Nerven im Griff

Aber die Stätzlinger spielten wieder hoch konzentriert und ruhig und ließen sich nicht beirren. Stätzling zeigte schönen und kombinationssicheren Hallen-Fußball – nur ein Tor wollte nicht gelingen. Nach dem 0:0 musste so das Sechsmeterschießen entscheiden und hier hatten die Stätzlinger am Ende mit 3:2 die Nase vorn.

Damit war der Weg ins Finale geebnet und dort wartetet der Bayernligist FC Memmingen auf den FCS. Wie in all den vorangegangenen Spielen zeigte sich das Team aus dem Friedberger Stadtteil sehr ballsicher und konzentriert.

Die Stätzlinger zeigten schöne Kombinationen und eine davon führte schließlich auch zum entscheidenden 1:0-Siegtreffer. Der FCS ließ keine Chancen zu, was in der Halle wirklich schwierig ist.

Somit durfte man am Ende feststellen, dass die Stätzlinger verdient Sieger wurden und sich zu Recht für die bayerische Hallenmeisterschaft am kommenden Samstag qualifizierte.

