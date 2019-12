Stagnierendes Interesse, neuer Modus in der Halle

Plus Bei den Hallenmeisterschaften geht der Bezirk neue Wege. Die Begeisterung für das Spiel ohne Bande hält sich in Grenzen. Drei Landkreis-Vorrunden finden statt.

Es ist wieder soweit – der Ball rollt in der Halle. Allerdings müssen sich die Teams und Zuschauer umstellen, wenn es darum geht, den neuen schwäbischen Hallenmeister zu küren. 40 Jahre lang gab es in der Zeit nach Weihnachten bis Mitte Januar Vorrundenturniere in den schwäbischen Regionen und anschließend die Endrunde – die zunächst in der Augsburger Sporthalle und später dann in der Günzburger Rebayhalle über die Bühne ging.

Keine schwäbischen Vorrunden mehr

Diesmal allerdings läuft es anders: Die sieben schwäbischen Vorrundenturniere, bei denen sich der jeweilige Turniersieger für die Endrunde qualifiziert hatte, gehören der Vergangenheit an. Heuer nun ermitteln die drei schwäbischen Kreise Augsburg, Donau und Allgäu noch vor dem Jahreswechsel ihre Kreismeister. Diese sowie die jeweiligen Vizemeister und die beiden Vorjahresfinalisten der schwäbischen Hallenmeisterschaft – der FC Gundelfingen und der TSV Meitingen – ermitteln dann am 11. Januar in der Finalrunde in Günzburg den neuen schwäbischen Titelträger.

Schwaben schließt sich den anderen Bezirken an

Warum das so ist? Der einst so beliebte Fußball in der Halle liegt schwabenweit eher darnieder. Die Spielleiter des Bezirkes haben sich bei ihrer Klausurtagung im Kloster Irsee dieses Problems angenommen – und den Modus reformiert. Sinkende Teilnehmerzahl und Stimmung hätten zum Umdenken geführt. Die Landkreismeister waren bisher in der darauffolgenden Hallensaison bei einer der schwäbischen Vorrunden dabei. Durch die Umstrukturierung soll die Qualifikation übersichtlicher und nachvollziehbarer werden. Die Landkreismeister müssen also nicht mehr ein Jahr warten, ehe sie an der „Schwäbischen“ teilnehmen können. In allen anderen bayerischen Bezirken werde schon länger nach diesem Modus gespielt, Schwaben habe sich nun angeschlossen.

Reinhold Mießl, Spielleiter des Kreises Augsburg, betonte, dass gerade im Landkreis Augsburg der Kick in der Halle trotz der Umstellung auf Futsal noch immer einen hohen Stellenwert habe. Zuletzt gab es sogar wieder steigende Zuschauerzahlen. Und den Augsburger Landkreismeistern war es bisher völlig egal, dass sie erst im Jahr darauf bei einer Vorrunde der „Schwäbischen“ vertreten sein durften. Aber die Änderung sei nun eben beschlossen.

Aichach-Friedberg und Augsburg spielen zusammen

Wie in der vergangenen Saison tragen die Vereine der Stadt Augsburg und des Landkreises Aichach-Friedberg (plus der VfR Neuburg als einziger Vertreter des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen) auch heuer ein gemeinsames Turnier aus. Diese drei Vorrundenturniere finden am Wochenende 21./22. Dezember statt, die Endrunde am 28. Dezember.

Der Landkreis Augsburg ermittelt die acht Finalisten seiner Endrunde, die am 29. Dezember übrigens in Fischach steigt, in sechs Vorrunden-Turnieren, die in Diedorf, Bobingen, Langweid, Schwabmünchen, Neusäß und Dinkelscherben anstehen. Die sechs Sieger sowie Titelverteidiger Türkgücü Königsbrunn und Ausrichter TSV Fischach bestreiten die Endrunde.

Sind die Landkreismeister ermittelt, sind sie noch nicht für die „Schwäbische“ qualifiziert.

Kreismeisterschaft entscheidet

Am 6. Januar folgt nämlich die Kreismeisterschaft, an der neben dem Landkreismeister aus dem Raum Augsburg/Aichach-Friedberg sowie dem von Augsburg-Land auch der jeweilige unterlegene Endspielgegner und der Dritte teilnehmen. Bei der Kreismeisterschaft wird dann im Modus jeder gegen jeden gespielt.

Ob der schwäbische Hallenfußball dadurch wiederbelebt werden kann?

Kreisspielleiter Reinhold Mießl ist über die derzeitigen Zustände alles andere als begeistert. „Es scheint so, als sei dies allerdings nicht zu ändern“ erklärt er. Dabei setzten Funktionäre auf den Nachwuchs. „Wenn die Jugendlichen ins Seniorenalter aufrücken, wird das Interesse am Futsal wieder steigen“, hoffen Verbandsmitarbeiter. Bleibt abzuwarten, ob sich diese Hoffnung erfüllt.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Es bleiben Zweifel