vor 47 Min.

Standesgemäßer Saisonabschluss Lokalsport

Friedbergs B-Jugend besiegt HT München. Nun kommt das Landesfinale.

Standesgemäß beendete die männliche B1-Jugend des TSV Friedberg ihre Saison in der Landesliga Süd. Der Meister gewann sein letztes Spiel überlegen mit 30:18 (12:7) gegen den HT München.

Die beiden Trainer Lorenz Hartl und Michael Schnitzlein hatten für diese Saison gleich 21 Spieler zur Verfügung. Aus diesen formten sie zwei Mannschaften, die überaus erfolgreich auftraten. Die B1 holte den Titel in der Landesliga Süd mit nur zwei Niederlagen und die B2 wurde in der Bezirksoberliga Zweiter.

Die B1 gab im letzten Saisonspiel vielen Spielern aus dem jüngeren Jahrgang Einsatzzeiten, da hatte man schon die Qualifikationsturniere für die neue Saison im Auge. Doch schon früh setzte sich Friedberg ab. Ein glänzend aufgelegter Torhüter Raphael Karl entschärfte unter anderem die einzigen beiden Siebenmeter des Gegners. Bester Werfer war einmal mehr Mischa Hrgic mit zehn Treffern, darunter einem sehenswerten Kempator. Am Ende zeigte die Anzeigentafel einen nie gefährdeten 30:18-Sieg an. Am Wochenende wartet noch das „Final-Four-Turnier“ der beiden Landesliga-Staffeln auf die B-Jugend. In Großwallstadt treten dann die beiden Erstplatzierten der Nord- und der Südstaffel im K. o.-System gegeneinander an. Der TSV trifft im Halbfinale auf die zweite Mannschaft der Großwallstädter Jugendakademie, Bayreuth hat im zweiten Spiel Regensburg als Gegner. (gia) Friedberg Karl; Kiehstaller; Häusler (4), Braun (2), Hrgic (10), Schreiber (3), Müller, Maas, Geisreither (3), Heitz (2), Rohrmüller, F. Baur (3), Salopek (3), B. Bauer

