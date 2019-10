Starke Leistungen bei den Wasserski-Meisterschaften in Friedberg

Plus Auf dem Friedberger Baggersee sorgen die Wasserskifahrer für ordentlich Wellengang. Trotz ungünstiger Verhältnisse können sich die Ergebnisse sehen lassen.

Isabel Bossow, Niklas Heinicke und Alexander Graw sind die neuen Stadt- und Vereinsmeister im Wasserski, Leni Bauer und Carlo Müller gewinnen Wakeboard. Bei teilweise starkem Wind gab es zwar nicht immer optimale Bedingungen bei den diesjährigen Meisterschaften in Friedberg, die Teilnehmer trotzten den Bedingungen aber und erreichten trotzdem starke Leistungen.

Junior-Wakeboard In dem Zwei-Runden-Wettkampf hatten die Teilnehmer zweimal die Chance, über Kicker, Slider, Fun-Box und weiteren Features auf dem Wasser des Friedberger See ihre Tricks zu zeigen. Neben der technisch sauberen Ausführung wurden auch Punkte für den persönlichen „Style“ eines jeden Starters vergeben. Bei den Junior Girls kämpfte sich Leni Bauer auf Rang eins vor Phoenix Baumgardt und Lara Haspolat. Bei den Junior Boys zeigte Multitalent Carlo Müller beim Wakeboarden die besten Tricks und platzierte sich vor der Konkurrenz, die mit Laurenz Ringeisen auf Rang zwei und Joel Böswald auf Rang drei ebenfalls ansprechende Tricks zeigte.

Bei der Jugend der Wasserski-Fahrer gab es eine Überraschung

Junior-Wasserski Nach der Disziplin Slalom sah es für Phoenix Baumgardt bereits nach einem sicheren Sieg auch in der Kombinationswertung der Junior Girls aus. Mit drei Bojen bei 55 km/h konnte sie trotz der schlechten Wetterbedingungen eine Spitzenleistung abliefern. Für Spannung sorgte Paula Götz. Nach vier Bojen bei 52 km/h in der ersten Runde ging sie in der zweiten Runde volles Risiko und startete gleich mit 52 km/h, scheiterte aber nach der fünften Boje. Alle anderen Starterinnen konnten nicht in den Titelkampf eingreifen. Im Trickski kann sich dann überraschend Leni Bauer mit 400 Punkten gegen Phoenix Baumgardt und Paula Götz (beide 200 Punkte) durchsetzen. Durch die doppelte Punktzahl reichte es knapp für den Gewinn der Kombinationswertung.

Spektakuläre Tricks zeigten die Wakeboarder über Kicker, Slider, Funbox und Co. Bild: Andreas Hillenbrand

Obwohl Nils Quigley sich bei den Junior Boys dieses Jahr in allen Disziplinen steigern konnte, setzte sich Carlo Müller deutlich im Trickski und im Slalom und damit auch in der Kombinationswertung durch. Auf dem dritten Rang konnte sich Luis Bauer platzieren, der dieses Jahr erst mit dem Training im Slalomkurs und auf dem Trickski begonnen hat.

Open Women Isabel Bossow zeigt vor allem im Slalom bei starkem Rückenwind mit 2,5 Bojen an der 13-m-Leine eine starke Leistung. Im Trickski läuft es dann mit 610 Punkten nicht optimal, dennoch geht der Stadtmeister-Titel an Bossow.

Open Men Niklas Heinicke zeigte sich am Ende der langen Saison noch einmal stark in der Disziplin Slalom mit 2,25 Bojen an der 11,25-m-Leine. Trotzdem ließ Favorit Alexander Graw nichts anbrennen und sicherte sich mit sechs Bojen an der 11,25-m-Leine souverän den Stadtmeister-Titel im Slalom. Im Trickski konnte er dann aber nicht mit Niklas Heinicke mithalten, der sich hier den Titel sicherte und auch die Kombinationswertung gewann.

Senior Women Überraschung bei den weiblichen Senioren: Mit Sabine Jung stand im Slalom am Ende eine „Newcomerin“ ganz oben auf dem Podest. Mit der starken Leistung von drei Bojen bei 52 km/h konnte sie sich gegen Tini Götz und Alexandra Weber durchsetzen. Die Siege im Trickski und der Kombinationswertung sicherte sich dann aber doch Tini Götz.

Der Europameister wird seiner Rolle gerecht

Senior Men Seiner Favoritenrolle gerecht wurde Roland Schnugg. Während alle Konkurrenten deutliche Probleme mit den schwierigen Wetterbedingungen hatten, fuhr der Europameister völlig unbeeindruckt in die 12m-Leine und sicherte sich den Sieg vor Markus Krieger und Jürgen Usinger. Den Sieg im Trickski holte sich Markus Eberl.