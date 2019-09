20:00 Uhr

Startschuss für die Auflageschützen

Bald bricht für die Auflageschützen wieder die Saison an. Das Foto zeigt sie am Schießstand in Harthausen bei den Gaumeisterschaften.

Gunzenlee Kissing und Bacherleh Steinach konnten sich für die Bezirksliga qualifizieren. Am Wettkampf ändern sich einige Punkte.

Im Sportschützengau Friedberg starten am Donnerstag, 26. September, die Rundenwettkämpfe im Auflageschießen mit dem Luftgewehr. Auf die Ausschreibung des Auflagereferenten Günter Friedl haben sich 18 Mannschaften angemeldet, die verteilt in fünf Klassen schießen. Erfreut zeigt sich Friedl, dass die Schmiechachtaler Schmiechen zum ersten Mal eine Auflagemannschaft gemeldet haben.

Im Schützenbezirk Oberbayern, dem der Gau Friedberg angehört, sind erstmals Wettkämpfe auf Bezirksebene ausgeschrieben worden. Die Auflagemannschaften von Gunzenlee Kissing und Bacherleh Steinach als die beiden Erstplatzierten der Gauliga für die Bezirksliga West qualifiziert und dürfen sich nun haben sich qualifiziert und dürfen sich nun mit Landsberg, Pürgen und Unterzeitlbach messen. Sowohl Kissing wie auch Steinach wissen um die Stärke ihrer Gegner, die sie schon bei den Bayerischen Meisterschaften in Hochbrück bei München kennen lernen konnten.

Aufsteiger Gunzenlee Kissing II muss sich in der Liga behaupten

Der Aufstieg von Kissing und Steinach in die Bezirksliga bewirkt einige Veränderungen in den Gauklassen. Es gibt keine Absteiger aus der Vorsaison und jeweils zwei Aufsteiger. In der Gauliga gilt Schützenkranz Wulfertshausen I als Favorit. Gespannt wird erwartet, wie sich der Aufsteiger Gunzenlee Kissing II in dieser Liga neben Tell Eurasburg und Burgfrieden Tegernbach behaupten kann.

Spannend werden die Begegnungen in der A-Klasse mit den als gleichwertig einzuschätzenden Teams von KK Harthausen Paar, KK Mering I, Wildmoser Egenburg und Schützenkranz Wulfertshausen II. In der 0B-Klasse hat die SG Bachern die Favoritenrolle. Auch Hubertus Baindlkirch I darf auch etwas zugetraut werden. Die Mannschaften von Eisbachtaler Rinnenthal I und Birkhahn Hörmannsberg werden aber auch ihr Bestes geben, sodass jeder Wettkampf interessant wird.

Sowohl die C-Klasse wie auch die D-Klasse wurden jeweils nur mit drei Mannschaften gebildet. Die C-Klasse ist besetzt mit dem starken Aufsteiger und Meisterschaftsanwärter SG Ried und mit KK Mering II sowie Auerhahn Mering St. Afra. In der D-Klasse schießen die Neulinge von Schmiechachtaler Schmiecher gegen Hubertus Baindlkirch II und Eisbachtaler Rinnenthal II und werden sehr stark eingeschätzt.

Im Auflageschießen finden nun sechs Wettkämpfe statt

Neu ist in dieser Saison, dass statt vier Wettkämpfen nun sechs in jeder Klasse ausgetragen werden. Es messen sich wie bisher alle Mannschaften der jeweiligen Klasse an einem Abend – was auch die Schützenkameradschaft sehr fördert.

Startberechtigt in den Vereinsmannschaften sind alle Schützinnen und Schützen ab dem Geburtsjahrgang 1969 ohne Berücksichtigung der verschiedenen Altersklassen. Im Gau besteht eine Mannschaft aus bis zu fünf Schützinnen und Schützen, wobei aber nur die drei mit der höchsten Ringzahl bei den 30 Wettkampfschüssen für das Mannschaftsergebnis gewertet werden. (FA)

Themen folgen