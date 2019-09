vor 20 Min.

Startschuss für die Marktmeisterschaften in Mering

In Mering laufen die 49. Marktmeisterschaft und die 22. offene Marktmeisterschaft für Hobbyvereine. Das ist dabei geboten.

Von Heike Scherer

Mit lautem Knall und viel Rauch eröffneten die Böllerschützen auf dem Gelände der KK-Schützen Mering unter dem Kommando von Franz Eppeneder die Marktmeisterschaften. Nach den Ansprachen und dem Sektempfang begannen nicht nur für die ersten Mitglieder die Titelkämpfe, auch die ersten Hobbymannschaften traten an und hatten viel Spaß beim Schießen.

Schützenmeister Florian Purps hieß die anderen Meringer Schützenvereine, die Auerhahnschützen aus St. Afra mit Schützenmeister Edwin Müller und die Schloss-Schützen mit Schützenmeister Jürgen Preuß, willkommen. Aus dem eigenen Verein begrüßte er das Ehrenmitglied Norbert Gold und den Ehrenschützenmeister Johann Bernhard. Für den Gau Friedberg war der zweite Gauschützenmeister Sepp Reitner aus Ried gekommen. 19 Hobbyvereine mit insgesamt 180 Schützen seien in diesem Jahr bei der offenen Meisterschaft dabei, informierte Florian Purps. Er dankte seinen Mitgliedern für ihren Einsatz in zwei arbeitsreichen Wochen.

Bürger können in Mering die Freude am Schießen kennenlernen

Schon in der ersten Schulwoche bestand für die Hobbymannschaften an drei Tagen die Möglichkeit, zwei Stunden lang im Vereinsheim zu trainieren. Als Vertreter der Gemeinde begrüßte er den zweiten Bürgermeister Florian Mayer, der später auch mit seinen Parteikollegen antrat. Mayer wünschte allen Teilnehmern viel Spaß und „gut Schuss“. Solche Veranstaltungen belebten das Schützenleben und könnten dem Verein neue Mitglieder bescheren, sagte er. Sepp Reitner als Vertreter des Gauschützenmeisters Wolfgang Maschenbauer zollte den KK-Schützen großen Respekt für ihre erneute Ausrichtung der beiden Meisterschaften. „Wir hatten in Ried früher Dorfmeisterschaften im Schießen, die vor fünf Jahren zu Ende gingen, weil die anderen beiden Vereine sich nicht mehr beteiligen wollten“, bedauerte er die Entscheidung in seinem Heimatort. Der besondere Reiz in Mering sei es, die Bürger miteinzubinden, sodass sie die Freude am Schießen kennenlernen könnten.

Nach dem Sektempfang eröffneten die drei Schützenmeister Florian Purps, Edwin Müller und Jürgen Preuß mit Sportleiter Andreas Laufer aus St. Afra, Sepp Reitner aus Ried und Zweitem Bürgermeister Florian Mayer die einwöchigen Wettkämpfe. Außer den eigenen Mitgliedern traten die Hobby-Mannschaften der CSU, der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) und des IKM e.V. an. Nach dem ersten Abend führt die Partei der UWG unter Mathias Stößlein mit 832 Ringen vor der CSU mit 784, der IKM errang 720. Das beste Einzelergebnis war 181 von 200 Ringen. Der beste Schuss lag nur 0,14 mm von der Scheibenmitte entfernt.

Gewinner werden im Oktober bekannt gegeben

Zahlreiche Mannschaften treten im Lauf der Meisterschaften an, darunter die der SPD, des Kleingartenvereins, des Spielmannszugs, der Veteranen- und Soldatenkameradschaft, der Feuerwehr, des OMC, des FKM Lach Moro, des Obst- und Gartenbauvereins, der Wasserwacht und der Siedlergemeinschaft. Die Gewinner der Meisterschaften werden am 12. Oktober ab 19 Uhr im Schützenheim bekannt gegeben.

Themen Folgen