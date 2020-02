vor 49 Min.

Steigerung reicht Friedbergs Jugend zum Heimsieg

Friedbergs A-Jugend setzt sich am Ende deutlich gegen Nürnberg durch.

Von Domenico Giannino

Nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang hat die Friedberger Handball-A-Jugend ihr Heimspiel gegen den HBC Nürnberg mit 31:26 (16:14) für sich entschieden. Damit klettert der TSV in der Bayernliga vorerst auf Rang zwei.

Ausgeglichener Beginn

Zu Beginn gestaltete sich die Begegnung ausgeglichen. In der Friedberger Defensive stimmte aber die Abstimmung nicht, so kam der Rückraum der Gäste immer wieder zu leichten Toren. Im Gegenzug gelang es den Friedbergern aber, mit schönen Kombinationsspiel die kassierten Treffer zu egalisieren. Nürnberg profitierte jedoch weiterhin von den Friedberger Defensivproblemen. Nachdem der TSV bereits 8:11 und kurz vor der Pause mit 11:13 hinten lag, zeigte Misel Hrgic seine Klasse. Der mit elf Treffern beste Werfer hielt seine Farben im Spiel. So drehte Friedberg die Partie und führte beim Gang in die Kabinen mit 16:14.

Rote Karte für Friedbergs Timo Porterfield

Die direkte Rote Karte für Timo Porterfield in der 29. Minute nach einer unglücklichen Abwehraktion war aber eine empfindliche Schwächung. Doch Friedberg stellte rasch auf 20:14, auch dank des guten Keepers Niklas Seidler und einer stark verbesserten Abwehr. Nun kontrollierte der TSV das Geschehen, elf Minuten vor Schluss stand es 28:21 für die Hausherren. Nürnberg verkürzte noch auf 25:28, konnte dem Spiel aber keine Wende mehr geben. Die A-Jugend gewann letztlich ungefährdet mit 31:26.

Friedberg ist damit vorerst Zweiter, hat aber bereits fünf Zähler Rückstand auf den Tabellenführer Coburg. Zudem hat Anzing zwei Spiele weniger bestritten und nur drei Minuspunkte auf dem Konto. Am 8. März geht es weiter: Dann geht es im Nachholspiel zum HT München.

Friedberg Karl; Seidler; Braun (4); Hrgic (11/4); P. Salopek; Graf (1); M. Salopek (2); Geisreither; Hartl (1); Link (3); Lugauer (4); Cada (2); Porterfield (1); Bauer (2).

