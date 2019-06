vor 18 Min.

TC Friedberg: Drei Finalisten, ein Turniersieger

Levin Bergmiller vom TC Friedberg siegte im Endspiel der M10 gegen Eric Müller (Taufkirchen) sicher mit 4:1 und 4:2. Bergmiller war unlängst erst schwäbischer Meister in dieser Altersklasse geworden.

Zuschauer erleben packende Finals beim Zavadil-Cup, bei dem erstmals drei Spieler des TC Friedberg in einem Endspiel stehen. Dabei darf sich der Jüngste schließlich am meisten freuen.

Von Peter Kleist

Besser hätte der 17. Zavadil-Cup für die Tennisjugend kaum laufen können. Das Wetter hielt vom ersten Aufschlag bis zum letzten Ballwechsel im letzten Finale – phasenweise war es sogar fast zu heiß. Und sportlich konnten sich die Leistungen der Nachwuchscracks sowieso sehen lassen, das Niveau in den einzelnen Altersklassen war durchweg beeindruckend.

Der gastgebende TC Friedberg durfte auch höchst zufrieden sein, und das nicht nur, weil das Turnier völlig reibungslos ablief. Erstmals nämlich schafften es bei einem Turnier gleich drei TCF-Spieler ins Finale und damit, dass am Ende nur ein Turniersieger heraussprang, damit konnte der Veranstalter durchaus leben. „Ich bin sehr zufrieden, es hat alles geklappt“, meinte der Organisator und Namensgeber des Cups, Jiri Zavadil, der auch Lisa und Thomas Ziegler als Helfer hervorhob.

Stephan Pasdera zieht ein positives Fazit

Und auch TCF-Präsident Stephan Pasdera zog ein positives Fazit. „Das Turnier steht gut da, dank unserer Sponsoren aus dem Verein, die lieber im Hintergrund bleiben wollen, gehen wir kein finanzielles Risiko ein – es bleibt sogar ein kleines Plus“, meinte er.

Immerhin ging es bei den U21-Konkurrenzen um insgesamt 2000 Euro Preisgeld und in den anderen Klassen gab es kleine Sachpreise und Pokale für die Besten.

Das Preisgeld von 500 Euro für die Siegerin der W21 durfte sich wieder Anja Wildgruber abholen. Die Spielerin von Iphitos München bezwang in einer Neuauflage des Vorjahresfinales Alia Lex vom TC Rot-Blau Regensburg in einem packenden Match, das fast zweieinhalb Stunden dauerte, mit 4:6, 6:4 und 10:4.

44 Bilder Packende Endspiele beim Zavadil-Cup Bild: Peter Kleist

Beide Spielerinnen fühlten sich während der drei Turniertage in Friedberg wohl und können sich gut vorstellen, auch 2020 wieder zu kommen. Die unterlegene Alia Lex durfte sich mit 250 Euro trösten, die beiden Halbfinalverliererinnen Maya Drozd (Großhesselohe) und Victoria Erechtchenko (TC Ascheim) durften noch 125 Euro mit nach Hause nehmen.

Noah Thurner geht etwas die Kraft aus

Bei der Klasse M21 stand mit Noah Thurner der an Position zwei gesetzte Lokalmatador im Finale und traf dort auf die Nummer eins des Turniers, Kai Lemstra vom TC Aschheim. Lemstra hatte im Halbfinale den Inder Sinha Kumar Nitin (TC Teublitz) mit 6:3 und 6:4 bezwungen, Thurner hatte beim 6:2 und 6:1 gegen Nicolas Santiago (Gersthofen) etwas weniger Mühe. Im Finale bei schweißtreibenden Temperaturen sahen die Zuschauer tolle Ballwechsel, spektakuläre Schläge hüben wie drüben und einen sehr ausgeglichenen ersten Satz. Beim 3:4 gelang Thurner das erste Break zum Ausgleich, doch Lemstra antwortete prompt mit einem Rebreak und schließlich mit dem 6:4-Satzgewinn. Im zweiten Durchgang ließen bei Thurner dann die Kräfte etwas nach und Lemstra holte sich mit 6:2 den Sieg und den Siegerscheck über die 500 Euro.

Heiß umkämpft war auch das Finale der M16, in das Lukas Rieber vom TC Friedberg eingezogen war. Der Friedberger traf dabei auf den an Eins gesetzten Robin Trono vom TC Aschheim, dem er sich schließlich mit 4:6 und 2:6 beugen musste.

Dafür holte Levin Bergmiller in der Klasse M10 den Titel nach Friedberg. Der frisch gebackene schwäbische Meister in dieser Altersklasse setzte sich in seinem Endspiel gegen Eric Müller vom TC Raschke Taufkirchen sicher durch. Der Friedberger gewann mit 4:1 und 4:2.

Eigentlich hätte es noch einen weiteren Finalisten, besser gesagt eine Finalistin vom TC Friedberg – wäre das Turnier der W16 nicht im Gruppenmodus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen worden. Dort gewann nämlich die Friedbergerin Paulina Koch ebenso alle Spiele, wie Aliyah Ünlü vom TC Schießgraben Augsburg. Im entscheidenden Duell zwischen den beiden setzte sich die Augsburgerin schließlich mit 6:3 und 6:1 durch und verwies Paulina Koch auf den zweiten Platz.

Die Endspielergebnisse

M10 Levin Bergmiller (TCF) – Eric Müller (Taufkirchen) 4:1, 4:2

W10 Tamina Kochta (HVB-Club München) – Marisol Weidenfeld (Luitpoldpark München) 4:1, 4:2

M11 Benjamin Rosker (Gersthofen) – Rafael Briegel (Tutzing) 6:1, 6:3

W14 Gina Betzner (TC Villingen) – Lola Giza (Sportpark Dresden) 6:2, 6:7, 10:7

M16 Robin Trono (TC Aschheim) – Lukas Rieber (TCF) 6:4, 6:2

W16 1. Aliyah Ünlü (Schießgraben) 4:0, 8:0; 2. Paulina Koch 3:1, 6:2

W21 Anja Wildgruber (Iphitos) – Alia Lex (Rot-Blau Regensburg) 4:6, 6:4, 10:4

M21 Lai Lemstra (Aschheim) – Noah Thurner (TCF) 6:4, 6:2

Themen Folgen