19.07.2019

TC Kissing feiert gleich drei Meistertitel

Die Mannschaften setzen sich in ihren Klassen durch und schaffen den Aufstieg

Von Ernst Bauer

Nachdem der Tennisverband und auch das lokale Fernsehen – a.tv sendete ein Klub-Porträt in der Sendung „Lug ins Land“ – auf die Erfolge des Vereins bei der Mitgliedergewinnung aufmerksam geworden waren, wollten auch die Aktiven nicht zurückstehen. Drei Meistertitel wurden am Wochenende nach Kissing geholt.

Zum Saisonausklang feierten die Herren I einen glatten 8:1-Sieg beim TC Schwaben Augsburg II. Die Kissinger konnten wieder in starker Besetzung antreten und gewannen alle Spiele bis auf ein Einzel recht klar. Sie waren mit Gerhard Hemm, Andreas Korbelar, Markus Häusler, Max Markus, Bastian Nosky und Tilman Günther angetreten, im Doppel kam auch noch Martin Dorn zum Einsatz. Während der erfolgreichen Saison hatten auch Gordian Hoffmann, Thomas Markus und Florian Klein die Mannschaft ergänzt. Mit 12:2 Punkten und dem ersten Platz in der Kreisklasse 1 spielt Kissing nächstes Jahr höherklassig. Da wollten die Damen nicht zurückstehen. Bei der TSG Stadtbergen II verteilten sie keine Geschenke, mit einem 9:0 entführten sie die Punkte souverän. Auch hier endeten die Spiele meist klar zugunsten Kissings, nur eines ging über den Match-Tiebreak. Das Team mit Ute Markus, Brigitte Binder, Sabine Hermanutz-Stamer, Marion Eser, Maxi Hill und Else Metzner behielt bis zuletzt eine blütenweiße Weste in der Kreisklasse 2. Mit 12:0 Punkten holte es klar Platz eins und den Aufstieg. Am erfolgreichen Saisonverlauf waren auch Ingrid Nosky, Rita Frowein, Jutta Vaclahovsky und Andrea Hoffmann-Füger mit mehreren Einsätzen beteiligt.

Erfolgsstory dritter Teil: Schon am Samstag hatten die Herren 50 die Meisterschaft perfekt gemacht. Auch sie gewannen glatt mit 8:1 daheim gegen die TeG Lech-Schmuttertal, nur ein Einzel ging im Match-Tiebreak verloren. Angetreten waren Andre Kozyra, Oliver Herrmann, Wolfgang Nebauer, Jürgen Nemetz, Winfried Vaclahovsky und Willi Petkov, im Doppel auch Gerhard Häusler und Werner Glöggler. In einigen umkämpften Spielen der Saison ergänzten Hans Bley, Ralf Pletsch, Edgar Morcinczyk und Klaus Erler das Team. Mit 14:0 Punkten liegt die Mannschaft an der Spitze der Kreisklasse 1 und steigt auf. Die zweite Herrenmannschaft und die Jugendteams mussten sich jedoch mit Plätzen in der unteren Tabellenhälfte zufriedengeben.

