00:04 Uhr

TC Kissing kommt ins Fernsehen

Moderatorin stellt den Verein in der Sendung „Lug ins Land“ vor

Der TC Kissing zählt, wie berichtet, zu den am schnellsten wachsenden Tennisvereinen in Bayern. Die Berichterstattung unserer Zeitung fiel auch der Redakteurin Manuela Baldauf des regionalen Fernsehsenders atv auf. Darum wird sie den Tennis-Club im Rahmen der Sendereihe „Lug ins Land“ vorstellen.

Anfang Juli kam dazu ein vierköpfiges atv-Team auf die Anlage nach Kissing. Der Drehtag begann um 10 Uhr morgens und endete um 18 Uhr mit einem Grillfest. Im Vorfeld wurden fünf Themenkreise festgelegt, die im fertigen Beitrag jeweils zwei bis drei Minuten einnehmen. So kamen die Senioren zu Wort, die seit vielen Jahren maßgeblich an der Platzaufbereitung beteiligt sind. Danach blätterten die Gründungsmitglieder Gerhard Oberlander, Edgar Ossner und Rolf Kotthaus in den Vereinschroniken, die bis in das Jahr 1971 zurückreichen. Schließlich wurde die Nachwuchsarbeit des Vereins unter die Lupe genommen, aktive Spieler und die Vorstandschaft interviewt.

Das Konzept der Sendereihe sieht vor, dass die Moderatorin den eigentlichen Zweck des Vereins, in diesem Fall Tennis, ausprobiert. Im Schnelldurchgang zeigte ihr der Vereinstrainer Markus Häusler den Umgang mit der gelben Filzkugel. Dabei bewies sie viel Talent.

Die Erstausstrahlung der Sendung „Lug ins Land“ erfolgt am heutigen Mittwoch um 18.45 Uhr. Die Sendung wird im Laufe der Woche mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine sind im Internet zu finden: https://www.augsburg.tv/programm/. Anschließend ist der Beitrag auch in der Mediathek des Senders (https://www.augsburg.tv/sendung/lug-ins-land/) abrufbar.

