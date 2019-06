vor 41 Min.

TSV-Damen dürfen zum Landesfinale

Friedberger Spielerinnen qualifizieren sich über den Rahmenwettbewerb. Trainer Matthias Veselka zufrieden

Die Fußballerinnen des TSV Friedberg haben bei ihrer Premiere beim Erdinger Meistercup gleich für Furore gesorgt. Weniger im rein sportlichen Bereich, sondern mehr bei den Rahmenwettbewerben wie Zielschießen, Schuss-Geschwindigkeitsmessung oder Jonglieren. Dort belegten die Schützlinge von Trainer Matthias Veselka hinter Burgau den zweiten Platz – doch der reichte für den Endrundeneinzug aus. Burgau hatte nämlich das Fußballturnier gewonnen und sich so schon für das Finale am 6. Juli beim TSV Neustadt/Donau qualifiziert.

Sportlich kassierten die Friedbergerinnen in drei Spielen drei Niederlagen. Einem 0:1 gegen Burgau folgte ein 0:1 gegen Loppenhausen und ein 0:2 gegen Auerbach. „Unser spielerischer Auftritt war nicht überragend und auch ein bisschen der großen Hitze geschuldet – und Burgau und Loppenhausen spielen zudem zwei Klassen höher als wir. So gesehen sind die Niederlagen nicht schlimm“, meinte Matthias Veselka.

Im Spiel um den dritten Platz trafen die Friedbergerinnen dann erneut auf Auerbach und kamen hier zu einem 1:1-Unentschieden. Und dann folgte ein schon rekordverdächtiges Sechsmeterschießen. Insgesamt wurden stolze 33 (!) Sechsmeter benötigt, bis die Friedbergerinnen als Siegerinnen feststanden und sich über Platz drei freuen durften.

Für Matthias Veselka und seine Akteurinnen war die Teilnahme an diesem Turnier, das gemeinhin auch als Champions League der Amateure bezeichnet wird, dennoch eine ganz tolle Sache. „Der SV Stöttwang hat das super organisiert, die ganze Aufmachung war einfach toll. Die Mädels hatten in jedem Fall viel Spaß“, so Veselka, der sich aber generell mehr Frauenmannschaften bei dem Turnier gewünscht hätte.

Bei den Männern war der FC Ehekirchen dabei, der in der Vorrunde gegen Kriegshaber 4:0, Jettingen II 2:0 und Türk Gencer Birligi Günzburg 3:1 gewann, dann aber im Viertelfinale 0:3 gegen Ottobeuren II verlor. (pkl, cli)

