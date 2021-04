TSV Friedberg II hat neuen Co-Trainer

Adrian Hentsch unterstütz Chefcoach Benjamin Fink künftig als Assistenten beim TSV Friedberg II. Der 32-Jährige war schon zuvor als Spieler beim A-Klassisten aktiv.

Der TSV Friedberg II hat einen neuen Co-Trainer. Der neue Mann ist eine interne Lösung, denn Adrian Hentsch war bislang Spieler beim A-Klassisten. Nun unterstützt der 32-Jährige Coach Benjamin Fink als spielender Assistent.

Hentsch kam vor der Saison vom Kreisklassisten TSV Königsbrunn nach Friedberg. Der Abwehrspieler absolvierte in dieser Spielzeit vier Partien. Hentsch kommt aus der Nähe von Freiburg. Dort war er in Untermünster unter anderem in der Landesliga aktiv. (AZ)

