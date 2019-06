vor 36 Min.

TSV Friedberg holt dreimal Silber, einmal Gold

Sina Lippert und Margaritta Vugman landen bei den deutschen Meisterschaften immer auf dem zweiten Platz. Ein TSV-Trio steht in einer Disziplin ganz oben auf dem Podest.

Von Werner Miller

Ein letztes Mal vor der Sommerpause waren die Sportakrobatinnen des TSV Friedberg unterwegs. Dieses Mal beim Burtscheider TV in Aachen bei den deutschen Meisterschaften der Junioren I und der Meisterklasse.

Vertreten war der TSV Friedberg durch das Juniorentrio mit Lucia Gaag, Emelie Brauchle und Laura Kirschner, sowie das Damenpaar der Meisterklasse mit Sina Lippert und Margaritta Vugman.

Nach einer strapaziösen Autofahrt von 600 Kilometern ging es für die Friedberger Delegation noch in die Aachener Innenstadt. Nach einer Dombesichtigung lauschte man noch Livebands, die anlässlich der großen internationalen „Fridays for Future“-Demo mit toller Musik aufwarteten.

Es geht in aller Früh los

Tags darauf ging es bereits in aller Früh in die Wettkampfhalle. Es mussten in beiden Altersklassen jeweils die Balance- und Dynamikübung gezeigt werden. Nur den Besten war der Einzug ins Finale vorbehalten. Zweimal Silber gab es für Sina Lippert und Margaritta Vugman. Sie landeten in der Qualifikation der zehn Damenpaare auf dem zweiten Platz.

Nach einer tollen Tempoübung präsentierten sich die beiden bei ihrer Balanceübung noch stärker. Für die saubere Ausführung wurden sie mit 25,77 Punkten von den Kampfrichtern belohnt.

Schwacher Auftakt, furioses Finale

Für Lucia Gaag, Emelie Brauchle und Laura Kirschner begann der Wettkampf nicht gerade vielversprechend. Bereits bei der Balance-Übung misslang ein Pyramidenelement und wurde mit 1,9 Punkten Abzug hart bestraft. Ein Einzug ins Finale der besten Acht schien mit rang 14 unter 21 Trios in weite ferne gerückt. Doch die drei jungen Mädchen, die hier eine Altersklasse höher antraten, wollten nicht kampflos aufgeben. Nahezu unbeeindruckt turnten Lucia, Emelie und Laura eine fehlerfreie Tempoübung. Das Kampfgericht honorierte dies mit 26,35 Punkten und der Goldmedaille in diesem Bereich. Dank dieser Aufholjagd gelang das schier Unmögliche: Das Trio qualifizierte sich als Siebter für das Finale. Am Finaltag zeigten die drei noch einmal, welches Leistungsvermögen in ihnen steckt. Sie turnten eine Kombination aus Tempoelementen, die noch vor Wochen bei der deutschen Jugendmeisterschaft in Wilhelmshaven nicht richtig klappen wollte und damals den Gewinn des deutschen Mehrkampftitels verhinderte. Diesmal zeigten sie genau diese schwierige Passage nahezu abzugsfrei. Durch die niedrige Punktzahl in Balance vom Vortag war eine bessere Platzierung im Mehrkampf jedoch nicht mehr möglich. So beendeten die drei TSV-Mädchen den letzten Mehrkampf vor der Sommerpause auf dem siebten Platz.

Dreimal Vizemeister

Sina Lippert und Margaritta Vugman konnten am Finaltag bei der Kombiübung nicht mehr ganz an ihre Leistung des Vortages anknüpfen. Die schwülheiße Luft in der Wettkampfhalle schien den beiden Mädchen die Konzentration und Kräfte geraubt zu haben. Die Balancepassage gelang ihnen dagegen wieder souverän und so konnte ihnen der zweite Platz nicht mehr streitig gemacht werden. Am Ende fuhren Sina und Margaritta als dreifache deutsche Vizemeister nach Hause.

Nachdem dies die letzte Wettkampfsichtung war, heißt es nun abzuwarten, wen der Bundestrainer Igor Blintsov in die Nationalmannschaft für die Europameisterschaft beruft, die im Oktober 2019 in Israel stattfindet.

