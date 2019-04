vor 55 Min.

TSV Friedberg wird in Kroatien Dritter

B-Junioren des TSV 1862 können beim Istria-Cup in Medulin gefallen. Insgesamt waren die Herzogstädter in den Osterferien erstmals mit drei Teams unterwegs.

Wohlbehalten kehrten die Nachwuchskicker der B1-, B2- und E-Jugend des TSV Friedberg vom 22. Istria-Cup in Medulin in Kroatien zurück. Vor allem die U17 überzeugte mit ihrem dritten Platz.

Am Eröffnungstag erlebte die insgesamt 80 Personen zählende Reisegruppe eine unvergessliche Feier im 2000 Jahre alten Amphitheater in Pula. Dabei liefen alle 97 Mannschaften aller Altersgruppen aus Slowenien, Italien, Kroatien und Deutschland in die Arena ein, wobei die Europahymne und die jeweiligen Nationalhymnen gespielt wurden. Danach begannen auf acht Plätzen in Medulin die Gruppenspiele.

Friedberg gewinnt alle Gruppenspiele

Die B1 des TSV Friedberg mit den Trainern Stefan Reisinger und Ralf Hanselmann gewann alle ihre vier Gruppenspiele: 2:0 gegen den TuS Brietlingen, 4:0 gegen den italienischen Club A.S.D. Corridonia FC, 1:0 gegen die JFG Donautal Bad Abbach und 5:0 gegen JSG Florstadt. Mit der tadellosen Bilanz von zwölf Punkten und 12:0 Toren zog Friedberg als Gruppenerster ins Achtelfinale und traf dort auf den Gruppenzweiten VfR Krefeld Fischeln. In diesem sehr hart geführten Spiel kam Friedberg trotz aller Überlegenheit nur zu einem 0:0, sodas die Elfmeter entscheiden mussten. Torhüter Julian Lippmann hielt einen Elfmeter und Tim Steiner verwandelte den entscheidenden Strafstoß.

Kurioserweise wartete im Viertelfinale der SC Mammendorf auf die Friedberger. Der SCM war nur wegen einer Disqualifikation des Gruppenersten ins Achtelfinale gekommen und hatte dort gegen den den Erler SV 1:0 gewonnen. Im Viertelfinale war der TSV Friedberg die bessere Mannschaft, ließ aber viele Chancen aus und zog mit einem 1:0 ins Halbfinale ein.

Mit zahlreichen angeschlagenen Spielern war Friedberg gegen die sehr starke JSG Erft nicht mehr konkurrenzfähig und unterlag mit 1:3. Das Spiel um Platz drei wurde im Elfmeterschießen entschieden und hier blieb Friedberg noch einmal Sieger.

Die U16 wurde von Dirk Löffler betreut. In den drei Gruppenspielen hatte es der TSV ausnahmslos mit starken Gegnern des älteren Jahrgangs zu tun. Dem VfR Krefeld Fischeln unterlag man mit 0:5, dem SV Heide Paderborn knapp mit 1:2 und gegen Olmoponte Tuscany aus Italien hieß es 0:5.

Im Viertelfinale gab's Tränen

Die U11 mit Trainer Axel Hellriegel kam im ersten Gruppenspiel mit dem Team 2 des italienischen Vertreters A.S.D. Corridonia FC zu tun und gewann mit 3:0. Da die beiden weiteren Gruppenspiele erst am nächsten Tag terminiert waren, nutzten die E-Jugendlichen mit ihren Begleitpersonen den Vormittag für eine ausgiebige Bootsfahrt an der Küste von Medulin entlang. Im zweiten Spiel gegen SSV Buer gab es einen 2:1-Sieg, und auch das letzte Gruppenspiel gegen ASD Cartigliano aus Italien wurde mit 9:0 gewonnen.

Mit neun Punkten und 14:1 Toren zog Friedberg als Gruppenerster ins Viertelfinale ein. Dort traf der TSV nun auf das Team 1 des A.S.D. Corridonia FC, spielte überlegen und verlor dennoch mit 0:1. Danach mussten etliche Tränen getrocknet werden.

Am Sonntagabend ging es dann Abschlussveranstaltung ins Fußballstadion von Pula. Alle Mannschaften durften feierlich ihren Teilnehmerpokal und alle Spieler eine Medaille in Empfang nehmen. Die U17 bekam zudem ihren Pokal für den dritten Platz überreicht.

Für die Jugendleitung und Organisatoren Martina und Stefan Reisinger war diese Fahrt nach Kroatien mittlerweile die fünfte Teilnahme an einem internationalen Jugendfußballturnier.

Noch nie aber nahmen drei Friedberger Teams teil. Besonders hervorzuheben war das tadellose Auftreten der Friedberger Jugendfußballer auf und neben dem Platz. Alle waren sich einig, dass diese Fahrt nach Kroatien eine in jeder Hinsicht gelungene Veranstaltung war, die alle in bester Erinnerung behalten werden.

So spielten sie TSV-U17 Julian Lippmann, Marcel Link, Chris Vogel, Eddi Meyer, Tim Hanselmann, Patrick Hackl, Victor Klier, Metehan Dalkic, Lukas Glück, Tim Steiner, Josi Schalk, David Schmitt und Erik Ferk. Marc Quittkat konnte aufgrund einer Verletzung nicht spielen.

TSV U16 Phillip Stadelmeyer, Daniel Checkler, Julian Egger, Rafael Elbert, Moritz Franke, Michael Frindert, Lorenz Lachmair, Niklas Löffler, Michael Pecher, Tobias Schmid, Jonas Wilfert, Anton Würtele und Jan Hartisch. Jonas Frühschütz konnte aufgrund seiner Verletzung nicht spielen.

TSV U11 spielte im Tor mit Fabian Lippmann, Lukas Eisenmann, Daniel Gondro, Jona Harms, Valentin Hellriegel, Gent Hetemi, Willi Klier, Jason Lai, Sascha Meyer und Philipp Schnell.

